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ARKT: ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf

18.15 USD 0.09 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ARKT汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点18.15和高点18.15进行交易。

关注ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ARKT股票今天的价格是多少？

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf股票今天的定价为18.15。它在18.15 - 18.15范围内交易，昨天的收盘价为18.06，交易量达到1。ARKT的实时价格图表显示了这些更新。

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf股票是否支付股息？

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf目前的价值为18.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.59%和USD。实时查看图表以跟踪ARKT走势。

如何购买ARKT股票？

您可以以18.15的当前价格购买ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf股票。订单通常设置在18.15或18.45附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ARKT的实时图表更新。

如何投资ARKT股票？

投资ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf需要考虑年度范围17.13 - 21.43和当前价格18.15。许多人在以18.15或18.45下订单之前，会比较-6.78%和。实时查看ARKT价格图表，了解每日变化。

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf的最高价格是21.43。在17.13 - 21.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf的绩效。

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf股票的最低价格是多少？

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf（ARKT）的最低价格为17.13。将其与当前的18.15和17.13 - 21.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ARKT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ARKT股票是什么时候拆分的？

ARK ETF Trust - Ark Q4 Defined Innovation Etf历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.06和-11.59%中可见。

日范围
18.15 18.15
年范围
17.13 21.43
前一天收盘价
18.06
开盘价
18.15
卖价
18.15
买价
18.45
最低价
18.15
最高价
18.15
交易量
1
日变化
0.50%
月变化
-6.78%
6个月变化
-2.42%
年变化
-11.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%