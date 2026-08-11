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AQEC: AQE Core ETF

26.08 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AQEC за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.08, а максимальная — 26.10.

Следите за динамикой AQE Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AQEC сегодня?

AQE Core ETF (AQEC) сегодня оценивается на уровне 26.08. Инструмент торгуется в пределах 26.08 - 26.10, вчерашнее закрытие составило 26.09, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AQEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AQE Core ETF?

AQE Core ETF в настоящее время оценивается в 26.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.61% и USD. Отслеживайте движения AQEC на графике в реальном времени.

Как купить акции AQEC?

Вы можете купить акции AQE Core ETF (AQEC) по текущей цене 26.08. Ордера обычно размещаются около 26.08 или 26.38, тогда как 3 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AQEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AQEC?

Инвестирование в AQE Core ETF предполагает учет годового диапазона 23.19 - 26.54 и текущей цены 26.08. Многие сравнивают 2.15% и 2.27% перед размещением ордеров на 26.08 или 26.38. Изучайте ежедневные изменения цены AQEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AQE Core ETF?

Самая высокая цена AQE Core ETF (AQEC) за последний год составила 26.54. Акции заметно колебались в пределах 23.19 - 26.54, сравнение с 26.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AQE Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AQE Core ETF?

Самая низкая цена AQE Core ETF (AQEC) за год составила 23.19. Сравнение с текущими 26.08 и 23.19 - 26.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AQEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AQEC?

В прошлом AQE Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.09 и 4.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.08 26.10
Годовой диапазон
23.19 26.54
Предыдущее закрытие
26.09
Open
26.10
Bid
26.08
Ask
26.38
Low
26.08
High
26.10
Объем
3
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
2.27%
Годовое изменение
4.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%