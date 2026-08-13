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AQEC: AQE Core ETF

26.08 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AQEC汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.08和高点26.08进行交易。

关注AQE Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AQEC股票今天的价格是多少？

AQE Core ETF股票今天的定价为26.08。它在26.08 - 26.08范围内交易，昨天的收盘价为26.08，交易量达到1。AQEC的实时价格图表显示了这些更新。

AQE Core ETF股票是否支付股息？

AQE Core ETF目前的价值为26.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.61%和USD。实时查看图表以跟踪AQEC走势。

如何购买AQEC股票？

您可以以26.08的当前价格购买AQE Core ETF股票。订单通常设置在26.08或26.38附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AQEC的实时图表更新。

如何投资AQEC股票？

投资AQE Core ETF需要考虑年度范围23.19 - 26.54和当前价格26.08。许多人在以26.08或26.38下订单之前，会比较2.15%和。实时查看AQEC价格图表，了解每日变化。

AQE Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AQE Core ETF的最高价格是26.54。在23.19 - 26.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AQE Core ETF的绩效。

AQE Core ETF股票的最低价格是多少？

AQE Core ETF（AQEC）的最低价格为23.19。将其与当前的26.08和23.19 - 26.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AQEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AQEC股票是什么时候拆分的？

AQE Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.08和4.61%中可见。

日范围
26.08 26.08
年范围
23.19 26.54
前一天收盘价
26.08
开盘价
26.08
卖价
26.08
买价
26.38
最低价
26.08
最高价
26.08
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
2.15%
6个月变化
2.27%
年变化
4.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%