Курс APLZ за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.62, а максимальная — 20.99.

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