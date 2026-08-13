APLZ股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票今天的定价为19.95。它在19.50 - 20.78范围内交易，昨天的收盘价为20.93，交易量达到132。APLZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Short APLD Daily ETF目前的价值为19.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.83%和USD。实时查看图表以跟踪APLZ走势。

如何购买APLZ股票？ 您可以以19.95的当前价格购买Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票。订单通常设置在19.95或20.25附近，而132和0.05%显示市场活动。立即关注APLZ的实时图表更新。

如何投资APLZ股票？ 投资Tradr 2X Short APLD Daily ETF需要考虑年度范围2.40 - 40.72和当前价格19.95。许多人在以19.95或20.25下订单之前，会比较-21.83%和。实时查看APLZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Short APLD Daily ETF的最高价格是40.72。在2.40 - 40.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short APLD Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Short APLD Daily ETF（APLZ）的最低价格为2.40。将其与当前的19.95和2.40 - 40.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。