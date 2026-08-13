APLZ: Tradr 2X Short APLD Daily ETF
今日APLZ汇率已更改-4.68%。当日，交易品种以低点19.50和高点20.78进行交易。
关注Tradr 2X Short APLD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
APLZ股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票今天的定价为19.95。它在19.50 - 20.78范围内交易，昨天的收盘价为20.93，交易量达到132。APLZ的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Short APLD Daily ETF目前的价值为19.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.83%和USD。实时查看图表以跟踪APLZ走势。
如何购买APLZ股票？
您可以以19.95的当前价格购买Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票。订单通常设置在19.95或20.25附近，而132和0.05%显示市场活动。立即关注APLZ的实时图表更新。
如何投资APLZ股票？
投资Tradr 2X Short APLD Daily ETF需要考虑年度范围2.40 - 40.72和当前价格19.95。许多人在以19.95或20.25下订单之前，会比较-21.83%和。实时查看APLZ价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Short APLD Daily ETF的最高价格是40.72。在2.40 - 40.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short APLD Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Short APLD Daily ETF（APLZ）的最低价格为2.40。将其与当前的19.95和2.40 - 40.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APLZ股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Short APLD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.93和-23.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.93
- 开盘价
- 19.94
- 卖价
- 19.95
- 买价
- 20.25
- 最低价
- 19.50
- 最高价
- 20.78
- 交易量
- 132
- 日变化
- -4.68%
- 月变化
- -21.83%
- 6个月变化
- -14.63%
- 年变化
- -23.83%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%