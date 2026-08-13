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APLZ: Tradr 2X Short APLD Daily ETF

19.95 USD 0.98 (4.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APLZ汇率已更改-4.68%。当日，交易品种以低点19.50和高点20.78进行交易。

关注Tradr 2X Short APLD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APLZ股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票今天的定价为19.95。它在19.50 - 20.78范围内交易，昨天的收盘价为20.93，交易量达到132。APLZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Short APLD Daily ETF目前的价值为19.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-23.83%和USD。实时查看图表以跟踪APLZ走势。

如何购买APLZ股票？

您可以以19.95的当前价格购买Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票。订单通常设置在19.95或20.25附近，而132和0.05%显示市场活动。立即关注APLZ的实时图表更新。

如何投资APLZ股票？

投资Tradr 2X Short APLD Daily ETF需要考虑年度范围2.40 - 40.72和当前价格19.95。许多人在以19.95或20.25下订单之前，会比较-21.83%和。实时查看APLZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Short APLD Daily ETF的最高价格是40.72。在2.40 - 40.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short APLD Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short APLD Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Short APLD Daily ETF（APLZ）的最低价格为2.40。将其与当前的19.95和2.40 - 40.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APLZ股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Short APLD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.93和-23.83%中可见。

日范围
19.50 20.78
年范围
2.40 40.72
前一天收盘价
20.93
开盘价
19.94
卖价
19.95
买价
20.25
最低价
19.50
最高价
20.78
交易量
132
日变化
-4.68%
月变化
-21.83%
6个月变化
-14.63%
年变化
-23.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%