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APHU

27.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APHU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.61, а максимальная — 28.22.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APHU сегодня?

(APHU) сегодня оценивается на уровне 27.61. Инструмент торгуется в пределах 27.61 - 28.22, вчерашнее закрытие составило 27.61, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APHU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 27.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.74% и USD. Отслеживайте движения APHU на графике в реальном времени.

Как купить акции APHU?

Вы можете купить акции (APHU) по текущей цене 27.61. Ордера обычно размещаются около 27.61 или 27.91, тогда как 9 и -1.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APHU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APHU?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 14.50 - 31.61 и текущей цены 27.61. Многие сравнивают 13.48% и 29.72% перед размещением ордеров на 27.61 или 27.91. Изучайте ежедневные изменения цены APHU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (APHU) за последний год составила 31.61. Акции заметно колебались в пределах 14.50 - 31.61, сравнение с 27.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (APHU) за год составила 14.50. Сравнение с текущими 27.61 и 14.50 - 31.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APHU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APHU?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.61 и 8.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.61 28.22
Годовой диапазон
14.50 31.61
Предыдущее закрытие
27.61
Open
27.99
Bid
27.61
Ask
27.91
Low
27.61
High
28.22
Объем
9
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
13.48%
6-месячное изменение
29.72%
Годовое изменение
8.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%