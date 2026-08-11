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APHU
Курс APHU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.61, а максимальная — 28.22.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APHU сегодня?
(APHU) сегодня оценивается на уровне 27.61. Инструмент торгуется в пределах 27.61 - 28.22, вчерашнее закрытие составило 27.61, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APHU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 27.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.74% и USD. Отслеживайте движения APHU на графике в реальном времени.
Как купить акции APHU?
Вы можете купить акции (APHU) по текущей цене 27.61. Ордера обычно размещаются около 27.61 или 27.91, тогда как 9 и -1.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APHU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APHU?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 14.50 - 31.61 и текущей цены 27.61. Многие сравнивают 13.48% и 29.72% перед размещением ордеров на 27.61 или 27.91. Изучайте ежедневные изменения цены APHU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (APHU) за последний год составила 31.61. Акции заметно колебались в пределах 14.50 - 31.61, сравнение с 27.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (APHU) за год составила 14.50. Сравнение с текущими 27.61 и 14.50 - 31.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APHU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APHU?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.61 и 8.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.61
- Open
- 27.99
- Bid
- 27.61
- Ask
- 27.91
- Low
- 27.61
- High
- 28.22
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 13.48%
- 6-месячное изменение
- 29.72%
- Годовое изменение
- 8.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%