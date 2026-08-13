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APHU

27.18 USD 0.43 (1.56%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APHU汇率已更改-1.56%。当日，交易品种以低点26.93和高点28.55进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

APHU股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为27.18。它在26.93 - 28.55范围内交易，昨天的收盘价为27.61，交易量达到25。APHU的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为27.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.05%和USD。实时查看图表以跟踪APHU走势。

如何购买APHU股票？

您可以以27.18的当前价格购买股票。订单通常设置在27.18或27.48附近，而25和-3.58%显示市场活动。立即关注APHU的实时图表更新。

如何投资APHU股票？

投资需要考虑年度范围14.50 - 31.61和当前价格27.18。许多人在以27.18或27.48下订单之前，会比较11.71%和。实时查看APHU价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是31.61。在14.50 - 31.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（APHU）的最低价格为14.50。将其与当前的27.18和14.50 - 31.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APHU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APHU股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.61和7.05%中可见。

日范围
26.93 28.55
年范围
14.50 31.61
前一天收盘价
27.61
开盘价
28.19
卖价
27.18
买价
27.48
最低价
26.93
最高价
28.55
交易量
25
日变化
-1.56%
月变化
11.71%
6个月变化
27.70%
年变化
7.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%