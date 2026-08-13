APHU
今日APHU汇率已更改-1.56%。当日，交易品种以低点26.93和高点28.55进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
APHU股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为27.18。它在26.93 - 28.55范围内交易，昨天的收盘价为27.61，交易量达到25。APHU的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为27.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.05%和USD。实时查看图表以跟踪APHU走势。
如何购买APHU股票？
您可以以27.18的当前价格购买股票。订单通常设置在27.18或27.48附近，而25和-3.58%显示市场活动。立即关注APHU的实时图表更新。
如何投资APHU股票？
投资需要考虑年度范围14.50 - 31.61和当前价格27.18。许多人在以27.18或27.48下订单之前，会比较11.71%和。实时查看APHU价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是31.61。在14.50 - 31.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（APHU）的最低价格为14.50。将其与当前的27.18和14.50 - 31.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APHU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APHU股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.61和7.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.61
- 开盘价
- 28.19
- 卖价
- 27.18
- 买价
- 27.48
- 最低价
- 26.93
- 最高价
- 28.55
- 交易量
- 25
- 日变化
- -1.56%
- 月变化
- 11.71%
- 6个月变化
- 27.70%
- 年变化
- 7.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%