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APC: ARKO Petroleum Corp.

18.62 USD 0.82 (4.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APC за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.54, а максимальная — 19.47.

Следите за динамикой ARKO Petroleum Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APC сегодня?

ARKO Petroleum Corp. (APC) сегодня оценивается на уровне 18.62. Инструмент торгуется в пределах 18.54 - 19.47, вчерашнее закрытие составило 19.44, а торговый объем достиг 622. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARKO Petroleum Corp.?

ARKO Petroleum Corp. в настоящее время оценивается в 18.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения APC на графике в реальном времени.

Как купить акции APC?

Вы можете купить акции ARKO Petroleum Corp. (APC) по текущей цене 18.62. Ордера обычно размещаются около 18.62 или 18.92, тогда как 622 и -3.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APC?

Инвестирование в ARKO Petroleum Corp. предполагает учет годового диапазона 17.00 - 21.72 и текущей цены 18.62. Многие сравнивают -9.08% и -1.22% перед размещением ордеров на 18.62 или 18.92. Изучайте ежедневные изменения цены APC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARKO Petroleum Corp.?

Самая высокая цена ARKO Petroleum Corp. (APC) за последний год составила 21.72. Акции заметно колебались в пределах 17.00 - 21.72, сравнение с 19.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARKO Petroleum Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARKO Petroleum Corp.?

Самая низкая цена ARKO Petroleum Corp. (APC) за год составила 17.00. Сравнение с текущими 18.62 и 17.00 - 21.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APC?

В прошлом ARKO Petroleum Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.44 и 4.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.54 19.47
Годовой диапазон
17.00 21.72
Предыдущее закрытие
19.44
Open
19.36
Bid
18.62
Ask
18.92
Low
18.54
High
19.47
Объем
622
Дневное изменение
-4.22%
Месячное изменение
-9.08%
6-месячное изменение
-1.22%
Годовое изменение
4.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%