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APC: ARKO Petroleum Corp.
Курс APC за сегодня изменился на -4.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.54, а максимальная — 19.47.
Следите за динамикой ARKO Petroleum Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APC сегодня?
ARKO Petroleum Corp. (APC) сегодня оценивается на уровне 18.62. Инструмент торгуется в пределах 18.54 - 19.47, вчерашнее закрытие составило 19.44, а торговый объем достиг 622. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARKO Petroleum Corp.?
ARKO Petroleum Corp. в настоящее время оценивается в 18.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения APC на графике в реальном времени.
Как купить акции APC?
Вы можете купить акции ARKO Petroleum Corp. (APC) по текущей цене 18.62. Ордера обычно размещаются около 18.62 или 18.92, тогда как 622 и -3.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APC?
Инвестирование в ARKO Petroleum Corp. предполагает учет годового диапазона 17.00 - 21.72 и текущей цены 18.62. Многие сравнивают -9.08% и -1.22% перед размещением ордеров на 18.62 или 18.92. Изучайте ежедневные изменения цены APC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARKO Petroleum Corp.?
Самая высокая цена ARKO Petroleum Corp. (APC) за последний год составила 21.72. Акции заметно колебались в пределах 17.00 - 21.72, сравнение с 19.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARKO Petroleum Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARKO Petroleum Corp.?
Самая низкая цена ARKO Petroleum Corp. (APC) за год составила 17.00. Сравнение с текущими 18.62 и 17.00 - 21.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APC?
В прошлом ARKO Petroleum Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.44 и 4.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.44
- Open
- 19.36
- Bid
- 18.62
- Ask
- 18.92
- Low
- 18.54
- High
- 19.47
- Объем
- 622
- Дневное изменение
- -4.22%
- Месячное изменение
- -9.08%
- 6-месячное изменение
- -1.22%
- Годовое изменение
- 4.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%