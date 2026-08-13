报价部分
货币 / APC
回到股票

APC: ARKO Petroleum Corp.

18.34 USD 0.28 (1.50%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日APC汇率已更改-1.50%。当日，交易品种以低点18.10和高点18.81进行交易。

关注ARKO Petroleum Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

APC股票今天的价格是多少？

ARKO Petroleum Corp.股票今天的定价为18.34。它在18.10 - 18.81范围内交易，昨天的收盘价为18.62，交易量达到510。APC的实时价格图表显示了这些更新。

ARKO Petroleum Corp.股票是否支付股息？

ARKO Petroleum Corp.目前的价值为18.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.32%和USD。实时查看图表以跟踪APC走势。

如何购买APC股票？

您可以以18.34的当前价格购买ARKO Petroleum Corp.股票。订单通常设置在18.34或18.64附近，而510和-1.03%显示市场活动。立即关注APC的实时图表更新。

如何投资APC股票？

投资ARKO Petroleum Corp.需要考虑年度范围17.00 - 21.72和当前价格18.34。许多人在以18.34或18.64下订单之前，会比较-10.45%和。实时查看APC价格图表，了解每日变化。

ARKO Petroleum Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARKO Petroleum Corp.的最高价格是21.72。在17.00 - 21.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARKO Petroleum Corp.的绩效。

ARKO Petroleum Corp.股票的最低价格是多少？

ARKO Petroleum Corp.（APC）的最低价格为17.00。将其与当前的18.34和17.00 - 21.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

APC股票是什么时候拆分的？

ARKO Petroleum Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.62和3.32%中可见。

日范围
18.10 18.81
年范围
17.00 21.72
前一天收盘价
18.62
开盘价
18.53
卖价
18.34
买价
18.64
最低价
18.10
最高价
18.81
交易量
510
日变化
-1.50%
月变化
-10.45%
6个月变化
-2.71%
年变化
3.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%