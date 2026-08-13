APC: ARKO Petroleum Corp.
今日APC汇率已更改-1.50%。当日，交易品种以低点18.10和高点18.81进行交易。
关注ARKO Petroleum Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
APC股票今天的价格是多少？
ARKO Petroleum Corp.股票今天的定价为18.34。它在18.10 - 18.81范围内交易，昨天的收盘价为18.62，交易量达到510。APC的实时价格图表显示了这些更新。
ARKO Petroleum Corp.股票是否支付股息？
ARKO Petroleum Corp.目前的价值为18.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.32%和USD。实时查看图表以跟踪APC走势。
如何购买APC股票？
您可以以18.34的当前价格购买ARKO Petroleum Corp.股票。订单通常设置在18.34或18.64附近，而510和-1.03%显示市场活动。立即关注APC的实时图表更新。
如何投资APC股票？
投资ARKO Petroleum Corp.需要考虑年度范围17.00 - 21.72和当前价格18.34。许多人在以18.34或18.64下订单之前，会比较-10.45%和。实时查看APC价格图表，了解每日变化。
ARKO Petroleum Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ARKO Petroleum Corp.的最高价格是21.72。在17.00 - 21.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARKO Petroleum Corp.的绩效。
ARKO Petroleum Corp.股票的最低价格是多少？
ARKO Petroleum Corp.（APC）的最低价格为17.00。将其与当前的18.34和17.00 - 21.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看APC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
APC股票是什么时候拆分的？
ARKO Petroleum Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.62和3.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.62
- 开盘价
- 18.53
- 卖价
- 18.34
- 买价
- 18.64
- 最低价
- 18.10
- 最高价
- 18.81
- 交易量
- 510
- 日变化
- -1.50%
- 月变化
- -10.45%
- 6个月变化
- -2.71%
- 年变化
- 3.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%