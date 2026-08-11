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ANV: GraniteShares Autocallable NVDA ETF

25.69 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ANV за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.86.

Следите за динамикой GraniteShares Autocallable NVDA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANV сегодня?

GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах 25.69 - 25.86, вчерашнее закрытие составило 25.64, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Autocallable NVDA ETF?

GraniteShares Autocallable NVDA ETF в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.05% и USD. Отслеживайте движения ANV на графике в реальном времени.

Как купить акции ANV?

Вы можете купить акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 12 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANV?

Инвестирование в GraniteShares Autocallable NVDA ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 25.89 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают 1.66% и 3.69% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены ANV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF?

Самая высокая цена GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) за последний год составила 25.89. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 25.89, сравнение с 25.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Autocallable NVDA ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF?

Самая низкая цена GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 25.69 и 24.28 - 25.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANV?

В прошлом GraniteShares Autocallable NVDA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.64 и 3.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.69 25.86
Годовой диапазон
24.28 25.89
Предыдущее закрытие
25.64
Open
25.86
Bid
25.69
Ask
25.99
Low
25.69
High
25.86
Объем
12
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
1.66%
6-месячное изменение
3.69%
Годовое изменение
3.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%