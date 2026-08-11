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ANV: GraniteShares Autocallable NVDA ETF
Курс ANV за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.69, а максимальная — 25.86.
Следите за динамикой GraniteShares Autocallable NVDA ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANV сегодня?
GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) сегодня оценивается на уровне 25.69. Инструмент торгуется в пределах 25.69 - 25.86, вчерашнее закрытие составило 25.64, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Autocallable NVDA ETF?
GraniteShares Autocallable NVDA ETF в настоящее время оценивается в 25.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.05% и USD. Отслеживайте движения ANV на графике в реальном времени.
Как купить акции ANV?
Вы можете купить акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) по текущей цене 25.69. Ордера обычно размещаются около 25.69 или 25.99, тогда как 12 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANV?
Инвестирование в GraniteShares Autocallable NVDA ETF предполагает учет годового диапазона 24.28 - 25.89 и текущей цены 25.69. Многие сравнивают 1.66% и 3.69% перед размещением ордеров на 25.69 или 25.99. Изучайте ежедневные изменения цены ANV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF?
Самая высокая цена GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) за последний год составила 25.89. Акции заметно колебались в пределах 24.28 - 25.89, сравнение с 25.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Autocallable NVDA ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Autocallable NVDA ETF?
Самая низкая цена GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) за год составила 24.28. Сравнение с текущими 25.69 и 24.28 - 25.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANV?
В прошлом GraniteShares Autocallable NVDA ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.64 и 3.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.64
- Open
- 25.86
- Bid
- 25.69
- Ask
- 25.99
- Low
- 25.69
- High
- 25.86
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 1.66%
- 6-месячное изменение
- 3.69%
- Годовое изменение
- 3.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%