报价部分
货币 / ANV
回到股票

ANV: GraniteShares Autocallable NVDA ETF

25.69 USD 0.05 (0.20%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANV汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.86进行交易。

关注GraniteShares Autocallable NVDA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ANV股票今天的价格是多少？

GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票今天的定价为25.69。它在25.69 - 25.86范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到12。ANV的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票是否支付股息？

GraniteShares Autocallable NVDA ETF目前的价值为25.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.05%和USD。实时查看图表以跟踪ANV走势。

如何购买ANV股票？

您可以以25.69的当前价格购买GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票。订单通常设置在25.69或25.99附近，而12和-0.66%显示市场活动。立即关注ANV的实时图表更新。

如何投资ANV股票？

投资GraniteShares Autocallable NVDA ETF需要考虑年度范围24.28 - 25.89和当前价格25.69。许多人在以25.69或25.99下订单之前，会比较1.66%和。实时查看ANV价格图表，了解每日变化。

GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares Autocallable NVDA ETF的最高价格是25.89。在24.28 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares Autocallable NVDA ETF的绩效。

GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares Autocallable NVDA ETF（ANV）的最低价格为24.28。将其与当前的25.69和24.28 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANV股票是什么时候拆分的？

GraniteShares Autocallable NVDA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.64和3.05%中可见。

日范围
25.69 25.86
年范围
24.28 25.89
前一天收盘价
25.64
开盘价
25.86
卖价
25.69
买价
25.99
最低价
25.69
最高价
25.86
交易量
12
日变化
0.20%
月变化
1.66%
6个月变化
3.69%
年变化
3.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%