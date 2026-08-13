ANV: GraniteShares Autocallable NVDA ETF
今日ANV汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.69和高点25.86进行交易。
关注GraniteShares Autocallable NVDA ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ANV股票今天的价格是多少？
GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票今天的定价为25.69。它在25.69 - 25.86范围内交易，昨天的收盘价为25.64，交易量达到12。ANV的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票是否支付股息？
GraniteShares Autocallable NVDA ETF目前的价值为25.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.05%和USD。实时查看图表以跟踪ANV走势。
如何购买ANV股票？
您可以以25.69的当前价格购买GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票。订单通常设置在25.69或25.99附近，而12和-0.66%显示市场活动。立即关注ANV的实时图表更新。
如何投资ANV股票？
投资GraniteShares Autocallable NVDA ETF需要考虑年度范围24.28 - 25.89和当前价格25.69。许多人在以25.69或25.99下订单之前，会比较1.66%和。实时查看ANV价格图表，了解每日变化。
GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares Autocallable NVDA ETF的最高价格是25.89。在24.28 - 25.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares Autocallable NVDA ETF的绩效。
GraniteShares Autocallable NVDA ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares Autocallable NVDA ETF（ANV）的最低价格为24.28。将其与当前的25.69和24.28 - 25.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANV股票是什么时候拆分的？
GraniteShares Autocallable NVDA ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.64和3.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.64
- 开盘价
- 25.86
- 卖价
- 25.69
- 买价
- 25.99
- 最低价
- 25.69
- 最高价
- 25.86
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- 3.69%
- 年变化
- 3.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%