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ANTA: Antalpha Platform Holding Co
Курс ANTA за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 4.05.
Следите за динамикой Antalpha Platform Holding Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANTA сегодня?
Antalpha Platform Holding Co (ANTA) сегодня оценивается на уровне 3.90. Инструмент торгуется в пределах 3.65 - 4.05, вчерашнее закрытие составило 3.69, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Antalpha Platform Holding Co?
Antalpha Platform Holding Co в настоящее время оценивается в 3.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.47% и USD. Отслеживайте движения ANTA на графике в реальном времени.
Как купить акции ANTA?
Вы можете купить акции Antalpha Platform Holding Co (ANTA) по текущей цене 3.90. Ордера обычно размещаются около 3.90 или 4.20, тогда как 21 и 6.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANTA?
Инвестирование в Antalpha Platform Holding Co предполагает учет годового диапазона 3.00 - 10.60 и текущей цены 3.90. Многие сравнивают 15.04% и -55.58% перед размещением ордеров на 3.90 или 4.20. Изучайте ежедневные изменения цены ANTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Antalpha Platform Holding Co?
Самая высокая цена Antalpha Platform Holding Co (ANTA) за последний год составила 10.60. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 10.60, сравнение с 3.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Antalpha Platform Holding Co на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Antalpha Platform Holding Co?
Самая низкая цена Antalpha Platform Holding Co (ANTA) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.90 и 3.00 - 10.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANTA?
В прошлом Antalpha Platform Holding Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.69 и -57.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.69
- Open
- 3.65
- Bid
- 3.90
- Ask
- 4.20
- Low
- 3.65
- High
- 4.05
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 5.69%
- Месячное изменение
- 15.04%
- 6-месячное изменение
- -55.58%
- Годовое изменение
- -57.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%