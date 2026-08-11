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ANTA: Antalpha Platform Holding Co

3.90 USD 0.21 (5.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ANTA за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 4.05.

Следите за динамикой Antalpha Platform Holding Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANTA сегодня?

Antalpha Platform Holding Co (ANTA) сегодня оценивается на уровне 3.90. Инструмент торгуется в пределах 3.65 - 4.05, вчерашнее закрытие составило 3.69, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Antalpha Platform Holding Co?

Antalpha Platform Holding Co в настоящее время оценивается в 3.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.47% и USD. Отслеживайте движения ANTA на графике в реальном времени.

Как купить акции ANTA?

Вы можете купить акции Antalpha Platform Holding Co (ANTA) по текущей цене 3.90. Ордера обычно размещаются около 3.90 или 4.20, тогда как 21 и 6.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANTA?

Инвестирование в Antalpha Platform Holding Co предполагает учет годового диапазона 3.00 - 10.60 и текущей цены 3.90. Многие сравнивают 15.04% и -55.58% перед размещением ордеров на 3.90 или 4.20. Изучайте ежедневные изменения цены ANTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Antalpha Platform Holding Co?

Самая высокая цена Antalpha Platform Holding Co (ANTA) за последний год составила 10.60. Акции заметно колебались в пределах 3.00 - 10.60, сравнение с 3.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Antalpha Platform Holding Co на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Antalpha Platform Holding Co?

Самая низкая цена Antalpha Platform Holding Co (ANTA) за год составила 3.00. Сравнение с текущими 3.90 и 3.00 - 10.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANTA?

В прошлом Antalpha Platform Holding Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.69 и -57.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.65 4.05
Годовой диапазон
3.00 10.60
Предыдущее закрытие
3.69
Open
3.65
Bid
3.90
Ask
4.20
Low
3.65
High
4.05
Объем
21
Дневное изменение
5.69%
Месячное изменение
15.04%
6-месячное изменение
-55.58%
Годовое изменение
-57.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%