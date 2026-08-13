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ANTA: Antalpha Platform Holding Co

4.03 USD 0.13 (3.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANTA汇率已更改3.33%。当日，交易品种以低点3.93和高点4.03进行交易。

关注Antalpha Platform Holding Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ANTA股票今天的价格是多少？

Antalpha Platform Holding Co股票今天的定价为4.03。它在3.93 - 4.03范围内交易，昨天的收盘价为3.90，交易量达到3。ANTA的实时价格图表显示了这些更新。

Antalpha Platform Holding Co股票是否支付股息？

Antalpha Platform Holding Co目前的价值为4.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.05%和USD。实时查看图表以跟踪ANTA走势。

如何购买ANTA股票？

您可以以4.03的当前价格购买Antalpha Platform Holding Co股票。订单通常设置在4.03或4.33附近，而3和2.54%显示市场活动。立即关注ANTA的实时图表更新。

如何投资ANTA股票？

投资Antalpha Platform Holding Co需要考虑年度范围3.00 - 10.60和当前价格4.03。许多人在以4.03或4.33下订单之前，会比较18.88%和。实时查看ANTA价格图表，了解每日变化。

Antalpha Platform Holding Co股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Antalpha Platform Holding Co的最高价格是10.60。在3.00 - 10.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Antalpha Platform Holding Co的绩效。

Antalpha Platform Holding Co股票的最低价格是多少？

Antalpha Platform Holding Co（ANTA）的最低价格为3.00。将其与当前的4.03和3.00 - 10.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANTA股票是什么时候拆分的？

Antalpha Platform Holding Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.90和-56.05%中可见。

日范围
3.93 4.03
年范围
3.00 10.60
前一天收盘价
3.90
开盘价
3.93
卖价
4.03
买价
4.33
最低价
3.93
最高价
4.03
交易量
3
日变化
3.33%
月变化
18.88%
6个月变化
-54.10%
年变化
-56.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%