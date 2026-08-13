ANTA: Antalpha Platform Holding Co
今日ANTA汇率已更改3.33%。当日，交易品种以低点3.93和高点4.03进行交易。
关注Antalpha Platform Holding Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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- H4
- D1
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- MN
常见问题解答
ANTA股票今天的价格是多少？
Antalpha Platform Holding Co股票今天的定价为4.03。它在3.93 - 4.03范围内交易，昨天的收盘价为3.90，交易量达到3。ANTA的实时价格图表显示了这些更新。
Antalpha Platform Holding Co股票是否支付股息？
Antalpha Platform Holding Co目前的价值为4.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.05%和USD。实时查看图表以跟踪ANTA走势。
如何购买ANTA股票？
您可以以4.03的当前价格购买Antalpha Platform Holding Co股票。订单通常设置在4.03或4.33附近，而3和2.54%显示市场活动。立即关注ANTA的实时图表更新。
如何投资ANTA股票？
投资Antalpha Platform Holding Co需要考虑年度范围3.00 - 10.60和当前价格4.03。许多人在以4.03或4.33下订单之前，会比较18.88%和。实时查看ANTA价格图表，了解每日变化。
Antalpha Platform Holding Co股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Antalpha Platform Holding Co的最高价格是10.60。在3.00 - 10.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Antalpha Platform Holding Co的绩效。
Antalpha Platform Holding Co股票的最低价格是多少？
Antalpha Platform Holding Co（ANTA）的最低价格为3.00。将其与当前的4.03和3.00 - 10.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANTA股票是什么时候拆分的？
Antalpha Platform Holding Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.90和-56.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.90
- 开盘价
- 3.93
- 卖价
- 4.03
- 买价
- 4.33
- 最低价
- 3.93
- 最高价
- 4.03
- 交易量
- 3
- 日变化
- 3.33%
- 月变化
- 18.88%
- 6个月变化
- -54.10%
- 年变化
- -56.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%