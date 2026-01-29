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ANL: Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares
Курс ANL за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.80, а максимальная — 13.84.
Следите за динамикой Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ANL сегодня?
Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) сегодня оценивается на уровне 13.23. Инструмент торгуется в пределах 12.80 - 13.84, вчерашнее закрытие составило 13.28, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?
Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 13.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 664.74% и USD. Отслеживайте движения ANL на графике в реальном времени.
Как купить акции ANL?
Вы можете купить акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) по текущей цене 13.23. Ордера обычно размещаются около 13.23 или 13.53, тогда как 479 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ANL?
Инвестирование в Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 0.90 - 17.25 и текущей цены 13.23. Многие сравнивают 1.77% и 69.40% перед размещением ордеров на 13.23 или 13.53. Изучайте ежедневные изменения цены ANL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?
Самая высокая цена Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) за последний год составила 17.25. Акции заметно колебались в пределах 0.90 - 17.25, сравнение с 13.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?
Самая низкая цена Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) за год составила 0.90. Сравнение с текущими 13.23 и 0.90 - 17.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ANL?
В прошлом Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.28 и 664.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.28
- Open
- 13.30
- Bid
- 13.23
- Ask
- 13.53
- Low
- 12.80
- High
- 13.84
- Объем
- 479
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 1.77%
- 6-месячное изменение
- 69.40%
- Годовое изменение
- 664.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%