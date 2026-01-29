Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) сегодня оценивается на уровне 13.23. Инструмент торгуется в пределах 12.80 - 13.84, вчерашнее закрытие составило 13.28, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANL в реальном времени.

Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 13.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 664.74% и USD. Отслеживайте движения ANL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) по текущей цене 13.23. Ордера обычно размещаются около 13.23 или 13.53, тогда как 479 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 0.90 - 17.25 и текущей цены 13.23. Многие сравнивают 1.77% и 69.40% перед размещением ордеров на 13.23 или 13.53. Изучайте ежедневные изменения цены ANL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?

Самая высокая цена Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) за последний год составила 17.25. Акции заметно колебались в пределах 0.90 - 17.25, сравнение с 13.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares на графике в реальном времени.