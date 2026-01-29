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ANL: Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares

13.23 USD 0.05 (0.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ANL за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.80, а максимальная — 13.84.

Следите за динамикой Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ANL сегодня?

Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) сегодня оценивается на уровне 13.23. Инструмент торгуется в пределах 12.80 - 13.84, вчерашнее закрытие составило 13.28, а торговый объем достиг 479. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ANL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?

Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares в настоящее время оценивается в 13.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 664.74% и USD. Отслеживайте движения ANL на графике в реальном времени.

Как купить акции ANL?

Вы можете купить акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) по текущей цене 13.23. Ордера обычно размещаются около 13.23 или 13.53, тогда как 479 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ANL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ANL?

Инвестирование в Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 0.90 - 17.25 и текущей цены 13.23. Многие сравнивают 1.77% и 69.40% перед размещением ордеров на 13.23 или 13.53. Изучайте ежедневные изменения цены ANL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?

Самая высокая цена Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) за последний год составила 17.25. Акции заметно колебались в пределах 0.90 - 17.25, сравнение с 13.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares?

Самая низкая цена Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares (ANL) за год составила 0.90. Сравнение с текущими 13.23 и 0.90 - 17.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ANL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ANL?

В прошлом Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.28 и 664.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.80 13.84
Годовой диапазон
0.90 17.25
Предыдущее закрытие
13.28
Open
13.30
Bid
13.23
Ask
13.53
Low
12.80
High
13.84
Объем
479
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
69.40%
Годовое изменение
664.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%