报价部分
货币 / ANL
回到股票

ANL: 阿诺医药

13.08 USD 0.15 (1.13%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ANL汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点12.50和高点13.38进行交易。

关注阿诺医药动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANL新闻

常见问题解答

ANL股票今天的价格是多少？

阿诺医药股票今天的定价为13.08。它在12.50 - 13.38范围内交易，昨天的收盘价为13.23，交易量达到491。ANL的实时价格图表显示了这些更新。

阿诺医药股票是否支付股息？

阿诺医药目前的价值为13.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注656.07%和USD。实时查看图表以跟踪ANL走势。

如何购买ANL股票？

您可以以13.08的当前价格购买阿诺医药股票。订单通常设置在13.08或13.38附近，而491和-0.53%显示市场活动。立即关注ANL的实时图表更新。

如何投资ANL股票？

投资阿诺医药需要考虑年度范围0.90 - 17.25和当前价格13.08。许多人在以13.08或13.38下订单之前，会比较0.62%和。实时查看ANL价格图表，了解每日变化。

阿诺医药股票的最高价格是多少？

在过去一年中，阿诺医药的最高价格是17.25。在0.90 - 17.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪阿诺医药的绩效。

阿诺医药股票的最低价格是多少？

阿诺医药（ANL）的最低价格为0.90。将其与当前的13.08和0.90 - 17.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ANL股票是什么时候拆分的？

阿诺医药历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.23和656.07%中可见。

日范围
12.50 13.38
年范围
0.90 17.25
前一天收盘价
13.23
开盘价
13.15
卖价
13.08
买价
13.38
最低价
12.50
最高价
13.38
交易量
491
日变化
-1.13%
月变化
0.62%
6个月变化
67.48%
年变化
656.07%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%