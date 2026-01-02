ANL: 阿诺医药
今日ANL汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点12.50和高点13.38进行交易。
关注阿诺医药动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ANL股票今天的价格是多少？
阿诺医药股票今天的定价为13.08。它在12.50 - 13.38范围内交易，昨天的收盘价为13.23，交易量达到491。ANL的实时价格图表显示了这些更新。
阿诺医药股票是否支付股息？
阿诺医药目前的价值为13.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注656.07%和USD。实时查看图表以跟踪ANL走势。
如何购买ANL股票？
您可以以13.08的当前价格购买阿诺医药股票。订单通常设置在13.08或13.38附近，而491和-0.53%显示市场活动。立即关注ANL的实时图表更新。
如何投资ANL股票？
投资阿诺医药需要考虑年度范围0.90 - 17.25和当前价格13.08。许多人在以13.08或13.38下订单之前，会比较0.62%和。实时查看ANL价格图表，了解每日变化。
阿诺医药股票的最高价格是多少？
在过去一年中，阿诺医药的最高价格是17.25。在0.90 - 17.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪阿诺医药的绩效。
阿诺医药股票的最低价格是多少？
阿诺医药（ANL）的最低价格为0.90。将其与当前的13.08和0.90 - 17.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ANL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ANL股票是什么时候拆分的？
阿诺医药历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.23和656.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.23
- 开盘价
- 13.15
- 卖价
- 13.08
- 买价
- 13.38
- 最低价
- 12.50
- 最高价
- 13.38
- 交易量
- 491
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- 67.48%
- 年变化
- 656.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%