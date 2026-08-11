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AMZW: Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
Курс AMZW за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.59, а максимальная — 41.29.
Следите за динамикой Roundhill AMZN WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMZW сегодня?
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) сегодня оценивается на уровне 40.84. Инструмент торгуется в пределах 40.59 - 41.29, вчерашнее закрытие составило 40.91, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMZW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 40.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.22% и USD. Отслеживайте движения AMZW на графике в реальном времени.
Как купить акции AMZW?
Вы можете купить акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) по текущей цене 40.84. Ордера обычно размещаются около 40.84 или 41.14, тогда как 9 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMZW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMZW?
Инвестирование в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 32.37 - 51.96 и текущей цены 40.84. Многие сравнивают -2.72% и 19.38% перед размещением ордеров на 40.84 или 41.14. Изучайте ежедневные изменения цены AMZW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 32.37 - 51.96, сравнение с 40.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AMZN WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) за год составила 32.37. Сравнение с текущими 40.84 и 32.37 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMZW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMZW?
В прошлом Roundhill AMZN WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.91 и -14.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.91
- Open
- 40.68
- Bid
- 40.84
- Ask
- 41.14
- Low
- 40.59
- High
- 41.29
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -2.72%
- 6-месячное изменение
- 19.38%
- Годовое изменение
- -14.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%