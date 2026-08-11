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AMZW: Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

40.84 USD 0.07 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AMZW за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.59, а максимальная — 41.29.

Следите за динамикой Roundhill AMZN WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMZW сегодня?

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) сегодня оценивается на уровне 40.84. Инструмент торгуется в пределах 40.59 - 41.29, вчерашнее закрытие составило 40.91, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMZW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 40.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.22% и USD. Отслеживайте движения AMZW на графике в реальном времени.

Как купить акции AMZW?

Вы можете купить акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) по текущей цене 40.84. Ордера обычно размещаются около 40.84 или 41.14, тогда как 9 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMZW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMZW?

Инвестирование в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 32.37 - 51.96 и текущей цены 40.84. Многие сравнивают -2.72% и 19.38% перед размещением ордеров на 40.84 или 41.14. Изучайте ежедневные изменения цены AMZW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) за последний год составила 51.96. Акции заметно колебались в пределах 32.37 - 51.96, сравнение с 40.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AMZN WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AMZN WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) за год составила 32.37. Сравнение с текущими 40.84 и 32.37 - 51.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMZW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMZW?

В прошлом Roundhill AMZN WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.91 и -14.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.59 41.29
Годовой диапазон
32.37 51.96
Предыдущее закрытие
40.91
Open
40.68
Bid
40.84
Ask
41.14
Low
40.59
High
41.29
Объем
9
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-2.72%
6-месячное изменение
19.38%
Годовое изменение
-14.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%