AMZW: Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
今日AMZW汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点39.95和高点40.57进行交易。
关注Roundhill AMZN WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AMZW股票今天的价格是多少？
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票今天的定价为40.02。它在39.95 - 40.57范围内交易，昨天的收盘价为40.84，交易量达到24。AMZW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF目前的价值为40.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.94%和USD。实时查看图表以跟踪AMZW走势。
如何购买AMZW股票？
您可以以40.02的当前价格购买Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在40.02或40.32附近，而24和-0.82%显示市场活动。立即关注AMZW的实时图表更新。
如何投资AMZW股票？
投资Roundhill AMZN WeeklyPay ETF需要考虑年度范围32.37 - 51.96和当前价格40.02。许多人在以40.02或40.32下订单之前，会比较-4.67%和。实时查看AMZW价格图表，了解每日变化。
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill AMZN WeeklyPay ETF的最高价格是51.96。在32.37 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AMZN WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF（AMZW）的最低价格为32.37。将其与当前的40.02和32.37 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMZW股票是什么时候拆分的？
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.84和-15.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.84
- 开盘价
- 40.35
- 卖价
- 40.02
- 买价
- 40.32
- 最低价
- 39.95
- 最高价
- 40.57
- 交易量
- 24
- 日变化
- -2.01%
- 月变化
- -4.67%
- 6个月变化
- 16.98%
- 年变化
- -15.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%