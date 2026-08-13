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AMZW: Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

40.02 USD 0.82 (2.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMZW汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点39.95和高点40.57进行交易。

关注Roundhill AMZN WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMZW股票今天的价格是多少？

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票今天的定价为40.02。它在39.95 - 40.57范围内交易，昨天的收盘价为40.84，交易量达到24。AMZW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF目前的价值为40.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.94%和USD。实时查看图表以跟踪AMZW走势。

如何购买AMZW股票？

您可以以40.02的当前价格购买Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在40.02或40.32附近，而24和-0.82%显示市场活动。立即关注AMZW的实时图表更新。

如何投资AMZW股票？

投资Roundhill AMZN WeeklyPay ETF需要考虑年度范围32.37 - 51.96和当前价格40.02。许多人在以40.02或40.32下订单之前，会比较-4.67%和。实时查看AMZW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill AMZN WeeklyPay ETF的最高价格是51.96。在32.37 - 51.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AMZN WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF（AMZW）的最低价格为32.37。将其与当前的40.02和32.37 - 51.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMZW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMZW股票是什么时候拆分的？

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.84和-15.94%中可见。

日范围
39.95 40.57
年范围
32.37 51.96
前一天收盘价
40.84
开盘价
40.35
卖价
40.02
买价
40.32
最低价
39.95
最高价
40.57
交易量
24
日变化
-2.01%
月变化
-4.67%
6个月变化
16.98%
年变化
-15.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%