Курс AMUU за сегодня изменился на -5.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 174.59, а максимальная — 183.94.

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