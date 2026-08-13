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AMUU: Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

178.21 USD 3.59 (2.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMUU汇率已更改2.06%。当日，交易品种以低点169.74和高点179.04进行交易。

关注Direxion Daily AMD Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMUU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares股票今天的定价为178.21。它在169.74 - 179.04范围内交易，昨天的收盘价为174.62，交易量达到105。AMUU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares目前的价值为178.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注311.29%和USD。实时查看图表以跟踪AMUU走势。

如何购买AMUU股票？

您可以以178.21的当前价格购买Direxion Daily AMD Bull 2X Shares股票。订单通常设置在178.21或178.51附近，而105和1.83%显示市场活动。立即关注AMUU的实时图表更新。

如何投资AMUU股票？

投资Direxion Daily AMD Bull 2X Shares需要考虑年度范围37.95 - 293.65和当前价格178.21。许多人在以178.21或178.51下订单之前，会比较3.09%和。实时查看AMUU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AMD Bull 2X Shares的最高价格是293.65。在37.95 - 293.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMD Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares（AMUU）的最低价格为37.95。将其与当前的178.21和37.95 - 293.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMUU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMUU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、174.62和311.29%中可见。

日范围
169.74 179.04
年范围
37.95 293.65
前一天收盘价
174.62
开盘价
175.00
卖价
178.21
买价
178.51
最低价
169.74
最高价
179.04
交易量
105
日变化
2.06%
月变化
3.09%
6个月变化
343.09%
年变化
311.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%