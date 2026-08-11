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AMUN: abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
Курс AMUN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.00, а максимальная — 26.00.
Следите за динамикой abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMUN сегодня?
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) сегодня оценивается на уровне 26.00. Инструмент торгуется в пределах 26.00 - 26.00, вчерашнее закрытие составило 26.00, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF?
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF в настоящее время оценивается в 26.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.19% и USD. Отслеживайте движения AMUN на графике в реальном времени.
Как купить акции AMUN?
Вы можете купить акции abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) по текущей цене 26.00. Ордера обычно размещаются около 26.00 или 26.30, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMUN?
Инвестирование в abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.89 - 26.30 и текущей цены 26.00. Многие сравнивают 0.08% и -0.31% перед размещением ордеров на 26.00 или 26.30. Изучайте ежедневные изменения цены AMUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF?
Самая высокая цена abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) за последний год составила 26.30. Акции заметно колебались в пределах 25.89 - 26.30, сравнение с 26.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF?
Самая низкая цена abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) за год составила 25.89. Сравнение с текущими 26.00 и 25.89 - 26.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMUN?
В прошлом abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.00 и -0.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.00
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.00
- Ask
- 26.30
- Low
- 26.00
- High
- 26.00
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- -0.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%