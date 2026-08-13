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AMUN: abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

26.03 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMUN汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点26.03和高点26.03进行交易。

关注abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMUN股票今天的价格是多少？

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票今天的定价为26.03。它在26.03 - 26.03范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到1。AMUN的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票是否支付股息？

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF目前的价值为26.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪AMUN走势。

如何购买AMUN股票？

您可以以26.03的当前价格购买abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票。订单通常设置在26.03或26.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AMUN的实时图表更新。

如何投资AMUN股票？

投资abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF需要考虑年度范围25.89 - 26.30和当前价格26.03。许多人在以26.03或26.33下订单之前，会比较0.19%和。实时查看AMUN价格图表，了解每日变化。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的最高价格是26.30。在25.89 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的绩效。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最低价格是多少？

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF（AMUN）的最低价格为25.89。将其与当前的26.03和25.89 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMUN股票是什么时候拆分的？

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.00和-0.08%中可见。

日范围
26.03 26.03
年范围
25.89 26.30
前一天收盘价
26.00
开盘价
26.03
卖价
26.03
买价
26.33
最低价
26.03
最高价
26.03
交易量
1
日变化
0.12%
月变化
0.19%
6个月变化
-0.19%
年变化
-0.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%