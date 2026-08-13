AMUN: abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
今日AMUN汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点26.03和高点26.03进行交易。
关注abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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- MN
常见问题解答
AMUN股票今天的价格是多少？
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票今天的定价为26.03。它在26.03 - 26.03范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到1。AMUN的实时价格图表显示了这些更新。
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票是否支付股息？
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF目前的价值为26.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪AMUN走势。
如何购买AMUN股票？
您可以以26.03的当前价格购买abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票。订单通常设置在26.03或26.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AMUN的实时图表更新。
如何投资AMUN股票？
投资abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF需要考虑年度范围25.89 - 26.30和当前价格26.03。许多人在以26.03或26.33下订单之前，会比较0.19%和。实时查看AMUN价格图表，了解每日变化。
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的最高价格是26.30。在25.89 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的绩效。
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最低价格是多少？
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF（AMUN）的最低价格为25.89。将其与当前的26.03和25.89 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMUN股票是什么时候拆分的？
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.00和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.00
- 开盘价
- 26.03
- 卖价
- 26.03
- 买价
- 26.33
- 最低价
- 26.03
- 最高价
- 26.03
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.19%
- 6个月变化
- -0.19%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%