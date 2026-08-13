AMUN股票今天的价格是多少？ abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票今天的定价为26.03。它在26.03 - 26.03范围内交易，昨天的收盘价为26.00，交易量达到1。AMUN的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票是否支付股息？ abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF目前的价值为26.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪AMUN走势。

如何购买AMUN股票？ 您可以以26.03的当前价格购买abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票。订单通常设置在26.03或26.33附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AMUN的实时图表更新。

如何投资AMUN股票？ 投资abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF需要考虑年度范围25.89 - 26.30和当前价格26.03。许多人在以26.03或26.33下订单之前，会比较0.19%和。实时查看AMUN价格图表，了解每日变化。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的最高价格是26.30。在25.89 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF的绩效。

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF股票的最低价格是多少？ abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF（AMUN）的最低价格为25.89。将其与当前的26.03和25.89 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。