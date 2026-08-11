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AMDW: Roundhill AMD WeeklyPay ETF
Курс AMDW за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.52, а максимальная — 84.08.
Следите за динамикой Roundhill AMD WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMDW сегодня?
Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) сегодня оценивается на уровне 81.52. Инструмент торгуется в пределах 81.52 - 84.08, вчерашнее закрытие составило 84.90, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AMD WeeklyPay ETF?
Roundhill AMD WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 81.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 77.45% и USD. Отслеживайте движения AMDW на графике в реальном времени.
Как купить акции AMDW?
Вы можете купить акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) по текущей цене 81.52. Ордера обычно размещаются около 81.52 или 81.82, тогда как 66 и -1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMDW?
Инвестирование в Roundhill AMD WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 38.30 - 115.90 и текущей цены 81.52. Многие сравнивают 1.07% и 105.47% перед размещением ордеров на 81.52 или 81.82. Изучайте ежедневные изменения цены AMDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) за последний год составила 115.90. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 115.90, сравнение с 84.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AMD WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 81.52 и 38.30 - 115.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMDW?
В прошлом Roundhill AMD WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.90 и 77.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.90
- Open
- 82.67
- Bid
- 81.52
- Ask
- 81.82
- Low
- 81.52
- High
- 84.08
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -3.98%
- Месячное изменение
- 1.07%
- 6-месячное изменение
- 105.47%
- Годовое изменение
- 77.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%