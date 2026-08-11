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AMDW: Roundhill AMD WeeklyPay ETF

81.52 USD 3.38 (3.98%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AMDW за сегодня изменился на -3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.52, а максимальная — 84.08.

Следите за динамикой Roundhill AMD WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMDW сегодня?

Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) сегодня оценивается на уровне 81.52. Инструмент торгуется в пределах 81.52 - 84.08, вчерашнее закрытие составило 84.90, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AMD WeeklyPay ETF?

Roundhill AMD WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 81.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 77.45% и USD. Отслеживайте движения AMDW на графике в реальном времени.

Как купить акции AMDW?

Вы можете купить акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) по текущей цене 81.52. Ордера обычно размещаются около 81.52 или 81.82, тогда как 66 и -1.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMDW?

Инвестирование в Roundhill AMD WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 38.30 - 115.90 и текущей цены 81.52. Многие сравнивают 1.07% и 105.47% перед размещением ордеров на 81.52 или 81.82. Изучайте ежедневные изменения цены AMDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) за последний год составила 115.90. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 115.90, сравнение с 84.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AMD WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AMD WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 81.52 и 38.30 - 115.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMDW?

В прошлом Roundhill AMD WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.90 и 77.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
81.52 84.08
Годовой диапазон
38.30 115.90
Предыдущее закрытие
84.90
Open
82.67
Bid
81.52
Ask
81.82
Low
81.52
High
84.08
Объем
66
Дневное изменение
-3.98%
Месячное изменение
1.07%
6-месячное изменение
105.47%
Годовое изменение
77.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%