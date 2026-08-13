AMDW股票今天的价格是多少？ Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票今天的定价为82.36。它在80.18 - 82.57范围内交易，昨天的收盘价为81.52，交易量达到69。AMDW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill AMD WeeklyPay ETF目前的价值为82.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注79.28%和USD。实时查看图表以跟踪AMDW走势。

如何购买AMDW股票？ 您可以以82.36的当前价格购买Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在82.36或82.66附近，而69和2.68%显示市场活动。立即关注AMDW的实时图表更新。

如何投资AMDW股票？ 投资Roundhill AMD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围38.30 - 115.90和当前价格82.36。许多人在以82.36或82.66下订单之前，会比较2.11%和。实时查看AMDW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill AMD WeeklyPay ETF的最高价格是115.90。在38.30 - 115.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AMD WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill AMD WeeklyPay ETF（AMDW）的最低价格为38.30。将其与当前的82.36和38.30 - 115.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。