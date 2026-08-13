AMDW: Roundhill AMD WeeklyPay ETF
今日AMDW汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点80.18和高点82.57进行交易。
关注Roundhill AMD WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
AMDW股票今天的价格是多少？
Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票今天的定价为82.36。它在80.18 - 82.57范围内交易，昨天的收盘价为81.52，交易量达到69。AMDW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill AMD WeeklyPay ETF目前的价值为82.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注79.28%和USD。实时查看图表以跟踪AMDW走势。
如何购买AMDW股票？
您可以以82.36的当前价格购买Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在82.36或82.66附近，而69和2.68%显示市场活动。立即关注AMDW的实时图表更新。
如何投资AMDW股票？
投资Roundhill AMD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围38.30 - 115.90和当前价格82.36。许多人在以82.36或82.66下订单之前，会比较2.11%和。实时查看AMDW价格图表，了解每日变化。
Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill AMD WeeklyPay ETF的最高价格是115.90。在38.30 - 115.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AMD WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill AMD WeeklyPay ETF（AMDW）的最低价格为38.30。将其与当前的82.36和38.30 - 115.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMDW股票是什么时候拆分的？
Roundhill AMD WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.52和79.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 81.52
- 开盘价
- 80.21
- 卖价
- 82.36
- 买价
- 82.66
- 最低价
- 80.18
- 最高价
- 82.57
- 交易量
- 69
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 2.11%
- 6个月变化
- 107.59%
- 年变化
- 79.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%