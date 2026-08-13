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AMDW: Roundhill AMD WeeklyPay ETF

82.36 USD 0.84 (1.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMDW汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点80.18和高点82.57进行交易。

关注Roundhill AMD WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMDW股票今天的价格是多少？

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票今天的定价为82.36。它在80.18 - 82.57范围内交易，昨天的收盘价为81.52，交易量达到69。AMDW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill AMD WeeklyPay ETF目前的价值为82.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注79.28%和USD。实时查看图表以跟踪AMDW走势。

如何购买AMDW股票？

您可以以82.36的当前价格购买Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在82.36或82.66附近，而69和2.68%显示市场活动。立即关注AMDW的实时图表更新。

如何投资AMDW股票？

投资Roundhill AMD WeeklyPay ETF需要考虑年度范围38.30 - 115.90和当前价格82.36。许多人在以82.36或82.66下订单之前，会比较2.11%和。实时查看AMDW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill AMD WeeklyPay ETF的最高价格是115.90。在38.30 - 115.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AMD WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AMD WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill AMD WeeklyPay ETF（AMDW）的最低价格为38.30。将其与当前的82.36和38.30 - 115.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMDW股票是什么时候拆分的？

Roundhill AMD WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、81.52和79.28%中可见。

日范围
80.18 82.57
年范围
38.30 115.90
前一天收盘价
81.52
开盘价
80.21
卖价
82.36
买价
82.66
最低价
80.18
最高价
82.57
交易量
69
日变化
1.03%
月变化
2.11%
6个月变化
107.59%
年变化
79.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%