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ALM: Almonty Industries Inc.

13.70 USD 0.48 (3.39%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALM за сегодня изменился на -3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.66, а максимальная — 14.53.

Следите за динамикой Almonty Industries Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALM сегодня?

Almonty Industries Inc. (ALM) сегодня оценивается на уровне 13.70. Инструмент торгуется в пределах 13.66 - 14.53, вчерашнее закрытие составило 14.18, а торговый объем достиг 10228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Almonty Industries Inc.?

Almonty Industries Inc. в настоящее время оценивается в 13.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 206.49% и USD. Отслеживайте движения ALM на графике в реальном времени.

Как купить акции ALM?

Вы можете купить акции Almonty Industries Inc. (ALM) по текущей цене 13.70. Ордера обычно размещаются около 13.70 или 14.00, тогда как 10228 и -5.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALM?

Инвестирование в Almonty Industries Inc. предполагает учет годового диапазона 3.98 - 24.41 и текущей цены 13.70. Многие сравнивают 21.78% и -28.65% перед размещением ордеров на 13.70 или 14.00. Изучайте ежедневные изменения цены ALM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Almonty Industries Inc.?

Самая высокая цена Almonty Industries Inc. (ALM) за последний год составила 24.41. Акции заметно колебались в пределах 3.98 - 24.41, сравнение с 14.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Almonty Industries Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Almonty Industries Inc.?

Самая низкая цена Almonty Industries Inc. (ALM) за год составила 3.98. Сравнение с текущими 13.70 и 3.98 - 24.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALM?

В прошлом Almonty Industries Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.18 и 206.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.66 14.53
Годовой диапазон
3.98 24.41
Предыдущее закрытие
14.18
Open
14.53
Bid
13.70
Ask
14.00
Low
13.66
High
14.53
Объем
10.228 K
Дневное изменение
-3.39%
Месячное изменение
21.78%
6-месячное изменение
-28.65%
Годовое изменение
206.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%