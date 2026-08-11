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ALM: Almonty Industries Inc.
Курс ALM за сегодня изменился на -3.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.66, а максимальная — 14.53.
Следите за динамикой Almonty Industries Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALM сегодня?
Almonty Industries Inc. (ALM) сегодня оценивается на уровне 13.70. Инструмент торгуется в пределах 13.66 - 14.53, вчерашнее закрытие составило 14.18, а торговый объем достиг 10228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Almonty Industries Inc.?
Almonty Industries Inc. в настоящее время оценивается в 13.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 206.49% и USD. Отслеживайте движения ALM на графике в реальном времени.
Как купить акции ALM?
Вы можете купить акции Almonty Industries Inc. (ALM) по текущей цене 13.70. Ордера обычно размещаются около 13.70 или 14.00, тогда как 10228 и -5.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALM?
Инвестирование в Almonty Industries Inc. предполагает учет годового диапазона 3.98 - 24.41 и текущей цены 13.70. Многие сравнивают 21.78% и -28.65% перед размещением ордеров на 13.70 или 14.00. Изучайте ежедневные изменения цены ALM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Almonty Industries Inc.?
Самая высокая цена Almonty Industries Inc. (ALM) за последний год составила 24.41. Акции заметно колебались в пределах 3.98 - 24.41, сравнение с 14.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Almonty Industries Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Almonty Industries Inc.?
Самая низкая цена Almonty Industries Inc. (ALM) за год составила 3.98. Сравнение с текущими 13.70 и 3.98 - 24.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALM?
В прошлом Almonty Industries Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.18 и 206.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.18
- Open
- 14.53
- Bid
- 13.70
- Ask
- 14.00
- Low
- 13.66
- High
- 14.53
- Объем
- 10.228 K
- Дневное изменение
- -3.39%
- Месячное изменение
- 21.78%
- 6-месячное изменение
- -28.65%
- Годовое изменение
- 206.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%