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ALM: Almonty Industries Inc.

13.29 USD 0.41 (2.99%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ALM汇率已更改-2.99%。当日，交易品种以低点12.67和高点13.76进行交易。

关注Almonty Industries Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

ALM股票今天的价格是多少？

Almonty Industries Inc.股票今天的定价为13.29。它在12.67 - 13.76范围内交易，昨天的收盘价为13.70，交易量达到13707。ALM的实时价格图表显示了这些更新。

Almonty Industries Inc.股票是否支付股息？

Almonty Industries Inc.目前的价值为13.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注197.32%和USD。实时查看图表以跟踪ALM走势。

如何购买ALM股票？

您可以以13.29的当前价格购买Almonty Industries Inc.股票。订单通常设置在13.29或13.59附近，而13707和-2.99%显示市场活动。立即关注ALM的实时图表更新。

如何投资ALM股票？

投资Almonty Industries Inc.需要考虑年度范围3.98 - 24.41和当前价格13.29。许多人在以13.29或13.59下订单之前，会比较18.13%和。实时查看ALM价格图表，了解每日变化。

Almonty Industries Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Almonty Industries Inc.的最高价格是24.41。在3.98 - 24.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Almonty Industries Inc.的绩效。

Almonty Industries Inc.股票的最低价格是多少？

Almonty Industries Inc.（ALM）的最低价格为3.98。将其与当前的13.29和3.98 - 24.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALM股票是什么时候拆分的？

Almonty Industries Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.70和197.32%中可见。

日范围
12.67 13.76
年范围
3.98 24.41
前一天收盘价
13.70
开盘价
13.70
卖价
13.29
买价
13.59
最低价
12.67
最高价
13.76
交易量
13.707 K
日变化
-2.99%
月变化
18.13%
6个月变化
-30.78%
年变化
197.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%