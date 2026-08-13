ALM: Almonty Industries Inc.
今日ALM汇率已更改-2.99%。当日，交易品种以低点12.67和高点13.76进行交易。
关注Almonty Industries Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ALM股票今天的价格是多少？
Almonty Industries Inc.股票今天的定价为13.29。它在12.67 - 13.76范围内交易，昨天的收盘价为13.70，交易量达到13707。ALM的实时价格图表显示了这些更新。
Almonty Industries Inc.股票是否支付股息？
Almonty Industries Inc.目前的价值为13.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注197.32%和USD。实时查看图表以跟踪ALM走势。
如何购买ALM股票？
您可以以13.29的当前价格购买Almonty Industries Inc.股票。订单通常设置在13.29或13.59附近，而13707和-2.99%显示市场活动。立即关注ALM的实时图表更新。
如何投资ALM股票？
投资Almonty Industries Inc.需要考虑年度范围3.98 - 24.41和当前价格13.29。许多人在以13.29或13.59下订单之前，会比较18.13%和。实时查看ALM价格图表，了解每日变化。
Almonty Industries Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Almonty Industries Inc.的最高价格是24.41。在3.98 - 24.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Almonty Industries Inc.的绩效。
Almonty Industries Inc.股票的最低价格是多少？
Almonty Industries Inc.（ALM）的最低价格为3.98。将其与当前的13.29和3.98 - 24.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALM股票是什么时候拆分的？
Almonty Industries Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.70和197.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.70
- 开盘价
- 13.70
- 卖价
- 13.29
- 买价
- 13.59
- 最低价
- 12.67
- 最高价
- 13.76
- 交易量
- 13.707 K
- 日变化
- -2.99%
- 月变化
- 18.13%
- 6个月变化
- -30.78%
- 年变化
- 197.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%