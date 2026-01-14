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AKTS: Akoustis Technologies Inc
Курс AKTS за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 25.27.
Следите за динамикой Akoustis Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AKTS сегодня?
Akoustis Technologies Inc (AKTS) сегодня оценивается на уровне 24.10. Инструмент торгуется в пределах 23.78 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 24.13, а торговый объем достиг 680. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AKTS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Akoustis Technologies Inc?
Akoustis Technologies Inc в настоящее время оценивается в 24.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.74% и USD. Отслеживайте движения AKTS на графике в реальном времени.
Как купить акции AKTS?
Вы можете купить акции Akoustis Technologies Inc (AKTS) по текущей цене 24.10. Ордера обычно размещаются около 24.10 или 24.40, тогда как 680 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AKTS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AKTS?
Инвестирование в Akoustis Technologies Inc предполагает учет годового диапазона 14.72 - 34.18 и текущей цены 24.10. Многие сравнивают 9.20% и 19.96% перед размещением ордеров на 24.10 или 24.40. Изучайте ежедневные изменения цены AKTS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Akoustis Technologies Inc?
Самая высокая цена Akoustis Technologies Inc (AKTS) за последний год составила 34.18. Акции заметно колебались в пределах 14.72 - 34.18, сравнение с 24.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Akoustis Technologies Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Akoustis Technologies Inc?
Самая низкая цена Akoustis Technologies Inc (AKTS) за год составила 14.72. Сравнение с текущими 24.10 и 14.72 - 34.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AKTS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AKTS?
В прошлом Akoustis Technologies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.13 и -10.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.13
- Open
- 24.07
- Bid
- 24.10
- Ask
- 24.40
- Low
- 23.78
- High
- 25.27
- Объем
- 680
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 9.20%
- 6-месячное изменение
- 19.96%
- Годовое изменение
- -10.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%