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AKTS: Akoustis Technologies Inc

24.10 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AKTS за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 25.27.

Следите за динамикой Akoustis Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AKTS сегодня?

Akoustis Technologies Inc (AKTS) сегодня оценивается на уровне 24.10. Инструмент торгуется в пределах 23.78 - 25.27, вчерашнее закрытие составило 24.13, а торговый объем достиг 680. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AKTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Akoustis Technologies Inc?

Akoustis Technologies Inc в настоящее время оценивается в 24.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.74% и USD. Отслеживайте движения AKTS на графике в реальном времени.

Как купить акции AKTS?

Вы можете купить акции Akoustis Technologies Inc (AKTS) по текущей цене 24.10. Ордера обычно размещаются около 24.10 или 24.40, тогда как 680 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AKTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AKTS?

Инвестирование в Akoustis Technologies Inc предполагает учет годового диапазона 14.72 - 34.18 и текущей цены 24.10. Многие сравнивают 9.20% и 19.96% перед размещением ордеров на 24.10 или 24.40. Изучайте ежедневные изменения цены AKTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Akoustis Technologies Inc?

Самая высокая цена Akoustis Technologies Inc (AKTS) за последний год составила 34.18. Акции заметно колебались в пределах 14.72 - 34.18, сравнение с 24.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Akoustis Technologies Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Akoustis Technologies Inc?

Самая низкая цена Akoustis Technologies Inc (AKTS) за год составила 14.72. Сравнение с текущими 24.10 и 14.72 - 34.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AKTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AKTS?

В прошлом Akoustis Technologies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.13 и -10.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.78 25.27
Годовой диапазон
14.72 34.18
Предыдущее закрытие
24.13
Open
24.07
Bid
24.10
Ask
24.40
Low
23.78
High
25.27
Объем
680
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
9.20%
6-месячное изменение
19.96%
Годовое изменение
-10.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%