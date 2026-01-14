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AKTS: Akoustis Technologies Inc

24.77 USD 0.67 (2.78%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AKTS汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点23.86和高点25.00进行交易。

关注Akoustis Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKTS新闻

常见问题解答

AKTS股票今天的价格是多少？

Akoustis Technologies Inc股票今天的定价为24.77。它在23.86 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.10，交易量达到502。AKTS的实时价格图表显示了这些更新。

Akoustis Technologies Inc股票是否支付股息？

Akoustis Technologies Inc目前的价值为24.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.26%和USD。实时查看图表以跟踪AKTS走势。

如何购买AKTS股票？

您可以以24.77的当前价格购买Akoustis Technologies Inc股票。订单通常设置在24.77或25.07附近，而502和-0.08%显示市场活动。立即关注AKTS的实时图表更新。

如何投资AKTS股票？

投资Akoustis Technologies Inc需要考虑年度范围14.72 - 34.18和当前价格24.77。许多人在以24.77或25.07下订单之前，会比较12.23%和。实时查看AKTS价格图表，了解每日变化。

Akoustis Technologies Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Akoustis Technologies Inc的最高价格是34.18。在14.72 - 34.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Akoustis Technologies Inc的绩效。

Akoustis Technologies Inc股票的最低价格是多少？

Akoustis Technologies Inc（AKTS）的最低价格为14.72。将其与当前的24.77和14.72 - 34.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AKTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AKTS股票是什么时候拆分的？

Akoustis Technologies Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.10和-8.26%中可见。

日范围
23.86 25.00
年范围
14.72 34.18
前一天收盘价
24.10
开盘价
24.79
卖价
24.77
买价
25.07
最低价
23.86
最高价
25.00
交易量
502
日变化
2.78%
月变化
12.23%
6个月变化
23.30%
年变化
-8.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%