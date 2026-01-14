AKTS: Akoustis Technologies Inc
今日AKTS汇率已更改2.78%。当日，交易品种以低点23.86和高点25.00进行交易。
关注Akoustis Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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AKTS新闻
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常见问题解答
AKTS股票今天的价格是多少？
Akoustis Technologies Inc股票今天的定价为24.77。它在23.86 - 25.00范围内交易，昨天的收盘价为24.10，交易量达到502。AKTS的实时价格图表显示了这些更新。
Akoustis Technologies Inc股票是否支付股息？
Akoustis Technologies Inc目前的价值为24.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.26%和USD。实时查看图表以跟踪AKTS走势。
如何购买AKTS股票？
您可以以24.77的当前价格购买Akoustis Technologies Inc股票。订单通常设置在24.77或25.07附近，而502和-0.08%显示市场活动。立即关注AKTS的实时图表更新。
如何投资AKTS股票？
投资Akoustis Technologies Inc需要考虑年度范围14.72 - 34.18和当前价格24.77。许多人在以24.77或25.07下订单之前，会比较12.23%和。实时查看AKTS价格图表，了解每日变化。
Akoustis Technologies Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Akoustis Technologies Inc的最高价格是34.18。在14.72 - 34.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Akoustis Technologies Inc的绩效。
Akoustis Technologies Inc股票的最低价格是多少？
Akoustis Technologies Inc（AKTS）的最低价格为14.72。将其与当前的24.77和14.72 - 34.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AKTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AKTS股票是什么时候拆分的？
Akoustis Technologies Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.10和-8.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.10
- 开盘价
- 24.79
- 卖价
- 24.77
- 买价
- 25.07
- 最低价
- 23.86
- 最高价
- 25.00
- 交易量
- 502
- 日变化
- 2.78%
- 月变化
- 12.23%
- 6个月变化
- 23.30%
- 年变化
- -8.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%