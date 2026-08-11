- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AKRE: Akre Focus ETF
Курс AKRE за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.62, а максимальная — 59.70.
Следите за динамикой Akre Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AKRE сегодня?
Akre Focus ETF (AKRE) сегодня оценивается на уровне 59.66. Инструмент торгуется в пределах 58.62 - 59.70, вчерашнее закрытие составило 58.93, а торговый объем достиг 636. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AKRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Akre Focus ETF?
Akre Focus ETF в настоящее время оценивается в 59.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.77% и USD. Отслеживайте движения AKRE на графике в реальном времени.
Как купить акции AKRE?
Вы можете купить акции Akre Focus ETF (AKRE) по текущей цене 59.66. Ордера обычно размещаются около 59.66 или 59.96, тогда как 636 и 1.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AKRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AKRE?
Инвестирование в Akre Focus ETF предполагает учет годового диапазона 51.01 - 68.18 и текущей цены 59.66. Многие сравнивают 3.54% и 8.91% перед размещением ордеров на 59.66 или 59.96. Изучайте ежедневные изменения цены AKRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Akre Focus ETF?
Самая высокая цена Akre Focus ETF (AKRE) за последний год составила 68.18. Акции заметно колебались в пределах 51.01 - 68.18, сравнение с 58.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Akre Focus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Akre Focus ETF?
Самая низкая цена Akre Focus ETF (AKRE) за год составила 51.01. Сравнение с текущими 59.66 и 51.01 - 68.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AKRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AKRE?
В прошлом Akre Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.93 и -11.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.93
- Open
- 58.63
- Bid
- 59.66
- Ask
- 59.96
- Low
- 58.62
- High
- 59.70
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 3.54%
- 6-месячное изменение
- 8.91%
- Годовое изменение
- -11.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%