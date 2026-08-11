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AKRE: Akre Focus ETF

59.66 USD 0.73 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AKRE за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.62, а максимальная — 59.70.

Следите за динамикой Akre Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AKRE сегодня?

Akre Focus ETF (AKRE) сегодня оценивается на уровне 59.66. Инструмент торгуется в пределах 58.62 - 59.70, вчерашнее закрытие составило 58.93, а торговый объем достиг 636. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AKRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Akre Focus ETF?

Akre Focus ETF в настоящее время оценивается в 59.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.77% и USD. Отслеживайте движения AKRE на графике в реальном времени.

Как купить акции AKRE?

Вы можете купить акции Akre Focus ETF (AKRE) по текущей цене 59.66. Ордера обычно размещаются около 59.66 или 59.96, тогда как 636 и 1.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AKRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AKRE?

Инвестирование в Akre Focus ETF предполагает учет годового диапазона 51.01 - 68.18 и текущей цены 59.66. Многие сравнивают 3.54% и 8.91% перед размещением ордеров на 59.66 или 59.96. Изучайте ежедневные изменения цены AKRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Akre Focus ETF?

Самая высокая цена Akre Focus ETF (AKRE) за последний год составила 68.18. Акции заметно колебались в пределах 51.01 - 68.18, сравнение с 58.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Akre Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Akre Focus ETF?

Самая низкая цена Akre Focus ETF (AKRE) за год составила 51.01. Сравнение с текущими 59.66 и 51.01 - 68.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AKRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AKRE?

В прошлом Akre Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.93 и -11.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.62 59.70
Годовой диапазон
51.01 68.18
Предыдущее закрытие
58.93
Open
58.63
Bid
59.66
Ask
59.96
Low
58.62
High
59.70
Объем
636
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
8.91%
Годовое изменение
-11.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%