AKRE: Akre Focus ETF
今日AKRE汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点59.33和高点59.97进行交易。
关注Akre Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AKRE股票今天的价格是多少？
Akre Focus ETF股票今天的定价为59.49。它在59.33 - 59.97范围内交易，昨天的收盘价为59.66，交易量达到844。AKRE的实时价格图表显示了这些更新。
Akre Focus ETF股票是否支付股息？
Akre Focus ETF目前的价值为59.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.02%和USD。实时查看图表以跟踪AKRE走势。
如何购买AKRE股票？
您可以以59.49的当前价格购买Akre Focus ETF股票。订单通常设置在59.49或59.79附近，而844和0.00%显示市场活动。立即关注AKRE的实时图表更新。
如何投资AKRE股票？
投资Akre Focus ETF需要考虑年度范围51.01 - 68.18和当前价格59.49。许多人在以59.49或59.79下订单之前，会比较3.25%和。实时查看AKRE价格图表，了解每日变化。
Akre Focus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Akre Focus ETF的最高价格是68.18。在51.01 - 68.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Akre Focus ETF的绩效。
Akre Focus ETF股票的最低价格是多少？
Akre Focus ETF（AKRE）的最低价格为51.01。将其与当前的59.49和51.01 - 68.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AKRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AKRE股票是什么时候拆分的？
Akre Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.66和-12.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.66
- 开盘价
- 59.49
- 卖价
- 59.49
- 买价
- 59.79
- 最低价
- 59.33
- 最高价
- 59.97
- 交易量
- 844
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 8.60%
- 年变化
- -12.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%