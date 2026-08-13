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AKRE: Akre Focus ETF

59.49 USD 0.17 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AKRE汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点59.33和高点59.97进行交易。

关注Akre Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AKRE股票今天的价格是多少？

Akre Focus ETF股票今天的定价为59.49。它在59.33 - 59.97范围内交易，昨天的收盘价为59.66，交易量达到844。AKRE的实时价格图表显示了这些更新。

Akre Focus ETF股票是否支付股息？

Akre Focus ETF目前的价值为59.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.02%和USD。实时查看图表以跟踪AKRE走势。

如何购买AKRE股票？

您可以以59.49的当前价格购买Akre Focus ETF股票。订单通常设置在59.49或59.79附近，而844和0.00%显示市场活动。立即关注AKRE的实时图表更新。

如何投资AKRE股票？

投资Akre Focus ETF需要考虑年度范围51.01 - 68.18和当前价格59.49。许多人在以59.49或59.79下订单之前，会比较3.25%和。实时查看AKRE价格图表，了解每日变化。

Akre Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Akre Focus ETF的最高价格是68.18。在51.01 - 68.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Akre Focus ETF的绩效。

Akre Focus ETF股票的最低价格是多少？

Akre Focus ETF（AKRE）的最低价格为51.01。将其与当前的59.49和51.01 - 68.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AKRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AKRE股票是什么时候拆分的？

Akre Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.66和-12.02%中可见。

日范围
59.33 59.97
年范围
51.01 68.18
前一天收盘价
59.66
开盘价
59.49
卖价
59.49
买价
59.79
最低价
59.33
最高价
59.97
交易量
844
日变化
-0.28%
月变化
3.25%
6个月变化
8.60%
年变化
-12.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%