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AJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026

30.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.40, а максимальная — 30.40.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AJUL сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) сегодня оценивается на уровне 30.40. Инструмент торгуется в пределах 30.40 - 30.40, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 в настоящее время оценивается в 30.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения AJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции AJUL?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) по текущей цене 30.40. Ордера обычно размещаются около 30.40 или 30.70, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AJUL?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 предполагает учет годового диапазона 28.23 - 30.40 и текущей цены 30.40. Многие сравнивают 0.86% и 4.04% перед размещением ордеров на 30.40 или 30.70. Изучайте ежедневные изменения цены AJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 28.23 - 30.40, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) за год составила 28.23. Сравнение с текущими 30.40 и 28.23 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AJUL?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 7.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.40 30.40
Годовой диапазон
28.23 30.40
Предыдущее закрытие
30.40
Open
30.40
Bid
30.40
Ask
30.70
Low
30.40
High
30.40
Объем
9
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
4.04%
Годовое изменение
7.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%