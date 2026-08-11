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AJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026
Курс AJUL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.40, а максимальная — 30.40.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AJUL сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) сегодня оценивается на уровне 30.40. Инструмент торгуется в пределах 30.40 - 30.40, вчерашнее закрытие составило 30.40, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 в настоящее время оценивается в 30.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.69% и USD. Отслеживайте движения AJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции AJUL?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) по текущей цене 30.40. Ордера обычно размещаются около 30.40 или 30.70, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AJUL?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 предполагает учет годового диапазона 28.23 - 30.40 и текущей цены 30.40. Многие сравнивают 0.86% и 4.04% перед размещением ордеров на 30.40 или 30.70. Изучайте ежедневные изменения цены AJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) за последний год составила 30.40. Акции заметно колебались в пределах 28.23 - 30.40, сравнение с 30.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 (AJUL) за год составила 28.23. Сравнение с текущими 30.40 и 28.23 - 30.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AJUL?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.40 и 7.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.40
- Open
- 30.40
- Bid
- 30.40
- Ask
- 30.70
- Low
- 30.40
- High
- 30.40
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 4.04%
- Годовое изменение
- 7.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%