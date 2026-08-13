AJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026
今日AJUL汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点30.34和高点30.40进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
常见问题解答
AJUL股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票今天的定价为30.34。它在30.34 - 30.40范围内交易，昨天的收盘价为30.40，交易量达到8。AJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026目前的价值为30.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.47%和USD。实时查看图表以跟踪AJUL走势。
如何购买AJUL股票？
您可以以30.34的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票。订单通常设置在30.34或30.64附近，而8和-0.20%显示市场活动。立即关注AJUL的实时图表更新。
如何投资AJUL股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026需要考虑年度范围28.23 - 30.40和当前价格30.34。许多人在以30.34或30.64下订单之前，会比较0.66%和。实时查看AJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026的最高价格是30.40。在28.23 - 30.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026（AJUL）的最低价格为28.23。将其与当前的30.34和28.23 - 30.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.40和7.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.40
- 开盘价
- 30.40
- 卖价
- 30.34
- 买价
- 30.64
- 最低价
- 30.34
- 最高价
- 30.40
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.66%
- 6个月变化
- 3.83%
- 年变化
- 7.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%