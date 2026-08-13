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AJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026

30.34 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AJUL汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点30.34和高点30.40进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AJUL股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票今天的定价为30.34。它在30.34 - 30.40范围内交易，昨天的收盘价为30.40，交易量达到8。AJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026目前的价值为30.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.47%和USD。实时查看图表以跟踪AJUL走势。

如何购买AJUL股票？

您可以以30.34的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票。订单通常设置在30.34或30.64附近，而8和-0.20%显示市场活动。立即关注AJUL的实时图表更新。

如何投资AJUL股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026需要考虑年度范围28.23 - 30.40和当前价格30.34。许多人在以30.34或30.64下订单之前，会比较0.66%和。实时查看AJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026的最高价格是30.40。在28.23 - 30.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026（AJUL）的最低价格为28.23。将其与当前的30.34和28.23 - 30.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.40和7.47%中可见。

日范围
30.34 30.40
年范围
28.23 30.40
前一天收盘价
30.40
开盘价
30.40
卖价
30.34
买价
30.64
最低价
30.34
最高价
30.40
交易量
8
日变化
-0.20%
月变化
0.66%
6个月变化
3.83%
年变化
7.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%