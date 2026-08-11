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AIVC: Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
Курс AIVC за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.94, а максимальная — 111.80.
Следите за динамикой Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIVC сегодня?
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) сегодня оценивается на уровне 110.94. Инструмент торгуется в пределах 110.94 - 111.80, вчерашнее закрытие составило 110.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIVC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF в настоящее время оценивается в 110.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 53.97% и USD. Отслеживайте движения AIVC на графике в реальном времени.
Как купить акции AIVC?
Вы можете купить акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) по текущей цене 110.94. Ордера обычно размещаются около 110.94 или 111.24, тогда как 14 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIVC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIVC?
Инвестирование в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF предполагает учет годового диапазона 65.23 - 123.29 и текущей цены 110.94. Многие сравнивают 8.39% и 54.21% перед размещением ордеров на 110.94 или 111.24. Изучайте ежедневные изменения цены AIVC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Самая высокая цена Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) за последний год составила 123.29. Акции заметно колебались в пределах 65.23 - 123.29, сравнение с 110.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?
Самая низкая цена Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) за год составила 65.23. Сравнение с текущими 110.94 и 65.23 - 123.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIVC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIVC?
В прошлом Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.89 и 53.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 110.89
- Open
- 111.72
- Bid
- 110.94
- Ask
- 111.24
- Low
- 110.94
- High
- 111.80
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 8.39%
- 6-месячное изменение
- 54.21%
- Годовое изменение
- 53.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%