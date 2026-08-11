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AIVC: Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

110.94 USD 0.05 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIVC за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.94, а максимальная — 111.80.

Следите за динамикой Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIVC сегодня?

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) сегодня оценивается на уровне 110.94. Инструмент торгуется в пределах 110.94 - 111.80, вчерашнее закрытие составило 110.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIVC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF в настоящее время оценивается в 110.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 53.97% и USD. Отслеживайте движения AIVC на графике в реальном времени.

Как купить акции AIVC?

Вы можете купить акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) по текущей цене 110.94. Ордера обычно размещаются около 110.94 или 111.24, тогда как 14 и -0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIVC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIVC?

Инвестирование в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF предполагает учет годового диапазона 65.23 - 123.29 и текущей цены 110.94. Многие сравнивают 8.39% и 54.21% перед размещением ордеров на 110.94 или 111.24. Изучайте ежедневные изменения цены AIVC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Самая высокая цена Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) за последний год составила 123.29. Акции заметно колебались в пределах 65.23 - 123.29, сравнение с 110.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF?

Самая низкая цена Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) за год составила 65.23. Сравнение с текущими 110.94 и 65.23 - 123.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIVC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIVC?

В прошлом Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 110.89 и 53.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
110.94 111.80
Годовой диапазон
65.23 123.29
Предыдущее закрытие
110.89
Open
111.72
Bid
110.94
Ask
111.24
Low
110.94
High
111.80
Объем
14
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
8.39%
6-месячное изменение
54.21%
Годовое изменение
53.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%