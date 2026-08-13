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AIVC: Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

110.52 USD 0.42 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIVC汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点110.52和高点111.07进行交易。

关注Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIVC股票今天的价格是多少？

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF股票今天的定价为110.52。它在110.52 - 111.07范围内交易，昨天的收盘价为110.94，交易量达到9。AIVC的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF股票是否支付股息？

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF目前的价值为110.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注53.39%和USD。实时查看图表以跟踪AIVC走势。

如何购买AIVC股票？

您可以以110.52的当前价格购买Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF股票。订单通常设置在110.52或110.82附近，而9和-0.15%显示市场活动。立即关注AIVC的实时图表更新。

如何投资AIVC股票？

投资Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF需要考虑年度范围65.23 - 123.29和当前价格110.52。许多人在以110.52或110.82下订单之前，会比较7.98%和。实时查看AIVC价格图表，了解每日变化。

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF的最高价格是123.29。在65.23 - 123.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF的绩效。

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF（AIVC）的最低价格为65.23。将其与当前的110.52和65.23 - 123.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIVC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIVC股票是什么时候拆分的？

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、110.94和53.39%中可见。

日范围
110.52 111.07
年范围
65.23 123.29
前一天收盘价
110.94
开盘价
110.69
卖价
110.52
买价
110.82
最低价
110.52
最高价
111.07
交易量
9
日变化
-0.38%
月变化
7.98%
6个月变化
53.63%
年变化
53.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%