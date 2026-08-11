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AIUP: FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Курс AIUP за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.29, а максимальная — 29.29.
Следите за динамикой FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIUP сегодня?
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) сегодня оценивается на уровне 29.29. Инструмент торгуется в пределах 29.29 - 29.29, вчерашнее закрытие составило 29.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF в настоящее время оценивается в 29.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.11% и USD. Отслеживайте движения AIUP на графике в реальном времени.
Как купить акции AIUP?
Вы можете купить акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) по текущей цене 29.29. Ордера обычно размещаются около 29.29 или 29.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIUP?
Инвестирование в FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.63 - 30.34 и текущей цены 29.29. Многие сравнивают 2.74% и 20.05% перед размещением ордеров на 29.29 или 29.59. Изучайте ежедневные изменения цены AIUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Самая высокая цена FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 22.63 - 30.34, сравнение с 29.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Самая низкая цена FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) за год составила 22.63. Сравнение с текущими 29.29 и 22.63 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIUP?
В прошлом FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.01 и 17.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.01
- Open
- 29.29
- Bid
- 29.29
- Ask
- 29.59
- Low
- 29.29
- High
- 29.29
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- 2.74%
- 6-месячное изменение
- 20.05%
- Годовое изменение
- 17.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%