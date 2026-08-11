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AIUP: FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF

29.29 USD 0.28 (0.97%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIUP за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.29, а максимальная — 29.29.

Следите за динамикой FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIUP сегодня?

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) сегодня оценивается на уровне 29.29. Инструмент торгуется в пределах 29.29 - 29.29, вчерашнее закрытие составило 29.01, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF в настоящее время оценивается в 29.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.11% и USD. Отслеживайте движения AIUP на графике в реальном времени.

Как купить акции AIUP?

Вы можете купить акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) по текущей цене 29.29. Ордера обычно размещаются около 29.29 или 29.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIUP?

Инвестирование в FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF предполагает учет годового диапазона 22.63 - 30.34 и текущей цены 29.29. Многие сравнивают 2.74% и 20.05% перед размещением ордеров на 29.29 или 29.59. Изучайте ежедневные изменения цены AIUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

Самая высокая цена FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 22.63 - 30.34, сравнение с 29.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

Самая низкая цена FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) за год составила 22.63. Сравнение с текущими 29.29 и 22.63 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIUP?

В прошлом FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.01 и 17.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.29 29.29
Годовой диапазон
22.63 30.34
Предыдущее закрытие
29.01
Open
29.29
Bid
29.29
Ask
29.59
Low
29.29
High
29.29
Объем
1
Дневное изменение
0.97%
Месячное изменение
2.74%
6-месячное изменение
20.05%
Годовое изменение
17.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%