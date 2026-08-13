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AIUP: FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF

29.29 USD 0.28 (0.97%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIUP汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点29.29和高点29.29进行交易。

关注FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIUP股票今天的价格是多少？

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票今天的定价为29.29。它在29.29 - 29.29范围内交易，昨天的收盘价为29.01，交易量达到1。AIUP的实时价格图表显示了这些更新。

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票是否支付股息？

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF目前的价值为29.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.11%和USD。实时查看图表以跟踪AIUP走势。

如何购买AIUP股票？

您可以以29.29的当前价格购买FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票。订单通常设置在29.29或29.59附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AIUP的实时图表更新。

如何投资AIUP股票？

投资FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF需要考虑年度范围22.63 - 30.34和当前价格29.29。许多人在以29.29或29.59下订单之前，会比较2.74%和。实时查看AIUP价格图表，了解每日变化。

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF的最高价格是30.34。在22.63 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF的绩效。

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票的最低价格是多少？

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF（AIUP）的最低价格为22.63。将其与当前的29.29和22.63 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIUP股票是什么时候拆分的？

FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.01和17.11%中可见。

日范围
29.29 29.29
年范围
22.63 30.34
前一天收盘价
29.01
开盘价
29.29
卖价
29.29
买价
29.59
最低价
29.29
最高价
29.29
交易量
1
日变化
0.97%
月变化
2.74%
6个月变化
20.05%
年变化
17.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%