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AIPO: Defiance AI & Power Infrastructure ETF

29.69 USD 0.45 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIPO за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.67, а максимальная — 30.38.

Следите за динамикой Defiance AI & Power Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIPO сегодня?

Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) сегодня оценивается на уровне 29.69. Инструмент торгуется в пределах 29.67 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.14, а торговый объем достиг 1865. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIPO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance AI & Power Infrastructure ETF?

Defiance AI & Power Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 29.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.33% и USD. Отслеживайте движения AIPO на графике в реальном времени.

Как купить акции AIPO?

Вы можете купить акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) по текущей цене 29.69. Ордера обычно размещаются около 29.69 или 29.99, тогда как 1865 и -2.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIPO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIPO?

Инвестирование в Defiance AI & Power Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 19.48 - 34.78 и текущей цены 29.69. Многие сравнивают 4.69% и 15.57% перед размещением ордеров на 29.69 или 29.99. Изучайте ежедневные изменения цены AIPO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) за последний год составила 34.78. Акции заметно колебались в пределах 19.48 - 34.78, сравнение с 30.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance AI & Power Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) за год составила 19.48. Сравнение с текущими 29.69 и 19.48 - 34.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIPO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIPO?

В прошлом Defiance AI & Power Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.14 и 50.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.67 30.38
Годовой диапазон
19.48 34.78
Предыдущее закрытие
30.14
Open
30.35
Bid
29.69
Ask
29.99
Low
29.67
High
30.38
Объем
1.865 K
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
4.69%
6-месячное изменение
15.57%
Годовое изменение
50.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%