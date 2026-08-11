- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIPO: Defiance AI & Power Infrastructure ETF
Курс AIPO за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.67, а максимальная — 30.38.
Следите за динамикой Defiance AI & Power Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIPO сегодня?
Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) сегодня оценивается на уровне 29.69. Инструмент торгуется в пределах 29.67 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.14, а торговый объем достиг 1865. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIPO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance AI & Power Infrastructure ETF?
Defiance AI & Power Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 29.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.33% и USD. Отслеживайте движения AIPO на графике в реальном времени.
Как купить акции AIPO?
Вы можете купить акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) по текущей цене 29.69. Ордера обычно размещаются около 29.69 или 29.99, тогда как 1865 и -2.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIPO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIPO?
Инвестирование в Defiance AI & Power Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 19.48 - 34.78 и текущей цены 29.69. Многие сравнивают 4.69% и 15.57% перед размещением ордеров на 29.69 или 29.99. Изучайте ежедневные изменения цены AIPO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) за последний год составила 34.78. Акции заметно колебались в пределах 19.48 - 34.78, сравнение с 30.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance AI & Power Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance AI & Power Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) за год составила 19.48. Сравнение с текущими 29.69 и 19.48 - 34.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIPO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIPO?
В прошлом Defiance AI & Power Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.14 и 50.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.14
- Open
- 30.35
- Bid
- 29.69
- Ask
- 29.99
- Low
- 29.67
- High
- 30.38
- Объем
- 1.865 K
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 4.69%
- 6-месячное изменение
- 15.57%
- Годовое изменение
- 50.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%