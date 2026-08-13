AIPO: Defiance AI & Power Infrastructure ETF
今日AIPO汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.48进行交易。
关注Defiance AI & Power Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AIPO股票今天的价格是多少？
Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票今天的定价为30.21。它在30.02 - 30.48范围内交易，昨天的收盘价为29.69，交易量达到1278。AIPO的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Defiance AI & Power Infrastructure ETF目前的价值为30.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.96%和USD。实时查看图表以跟踪AIPO走势。
如何购买AIPO股票？
您可以以30.21的当前价格购买Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票。订单通常设置在30.21或30.51附近，而1278和0.57%显示市场活动。立即关注AIPO的实时图表更新。
如何投资AIPO股票？
投资Defiance AI & Power Infrastructure ETF需要考虑年度范围19.48 - 34.78和当前价格30.21。许多人在以30.21或30.51下订单之前，会比较6.52%和。实时查看AIPO价格图表，了解每日变化。
Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance AI & Power Infrastructure ETF的最高价格是34.78。在19.48 - 34.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance AI & Power Infrastructure ETF的绩效。
Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Defiance AI & Power Infrastructure ETF（AIPO）的最低价格为19.48。将其与当前的30.21和19.48 - 34.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIPO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIPO股票是什么时候拆分的？
Defiance AI & Power Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.69和52.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.69
- 开盘价
- 30.04
- 卖价
- 30.21
- 买价
- 30.51
- 最低价
- 30.02
- 最高价
- 30.48
- 交易量
- 1.278 K
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- 6.52%
- 6个月变化
- 17.59%
- 年变化
- 52.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%