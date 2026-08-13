AIPO股票今天的价格是多少？ Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票今天的定价为30.21。它在30.02 - 30.48范围内交易，昨天的收盘价为29.69，交易量达到1278。AIPO的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票是否支付股息？ Defiance AI & Power Infrastructure ETF目前的价值为30.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.96%和USD。实时查看图表以跟踪AIPO走势。

如何购买AIPO股票？ 您可以以30.21的当前价格购买Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票。订单通常设置在30.21或30.51附近，而1278和0.57%显示市场活动。立即关注AIPO的实时图表更新。

如何投资AIPO股票？ 投资Defiance AI & Power Infrastructure ETF需要考虑年度范围19.48 - 34.78和当前价格30.21。许多人在以30.21或30.51下订单之前，会比较6.52%和。实时查看AIPO价格图表，了解每日变化。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance AI & Power Infrastructure ETF的最高价格是34.78。在19.48 - 34.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance AI & Power Infrastructure ETF的绩效。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？ Defiance AI & Power Infrastructure ETF（AIPO）的最低价格为19.48。将其与当前的30.21和19.48 - 34.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIPO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。