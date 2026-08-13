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AIPO: Defiance AI & Power Infrastructure ETF

30.21 USD 0.52 (1.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIPO汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.48进行交易。

关注Defiance AI & Power Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIPO股票今天的价格是多少？

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票今天的定价为30.21。它在30.02 - 30.48范围内交易，昨天的收盘价为29.69，交易量达到1278。AIPO的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Defiance AI & Power Infrastructure ETF目前的价值为30.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注52.96%和USD。实时查看图表以跟踪AIPO走势。

如何购买AIPO股票？

您可以以30.21的当前价格购买Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票。订单通常设置在30.21或30.51附近，而1278和0.57%显示市场活动。立即关注AIPO的实时图表更新。

如何投资AIPO股票？

投资Defiance AI & Power Infrastructure ETF需要考虑年度范围19.48 - 34.78和当前价格30.21。许多人在以30.21或30.51下订单之前，会比较6.52%和。实时查看AIPO价格图表，了解每日变化。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance AI & Power Infrastructure ETF的最高价格是34.78。在19.48 - 34.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance AI & Power Infrastructure ETF的绩效。

Defiance AI & Power Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Defiance AI & Power Infrastructure ETF（AIPO）的最低价格为19.48。将其与当前的30.21和19.48 - 34.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIPO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIPO股票是什么时候拆分的？

Defiance AI & Power Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.69和52.96%中可见。

日范围
30.02 30.48
年范围
19.48 34.78
前一天收盘价
29.69
开盘价
30.04
卖价
30.21
买价
30.51
最低价
30.02
最高价
30.48
交易量
1.278 K
日变化
1.75%
月变化
6.52%
6个月变化
17.59%
年变化
52.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%