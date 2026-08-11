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AINT: FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
Курс AINT за сегодня изменился на 9.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.23, а максимальная — 31.31.
Следите за динамикой FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AINT сегодня?
FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) сегодня оценивается на уровне 31.31. Инструмент торгуется в пределах 31.23 - 31.31, вчерашнее закрытие составило 28.56, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AINT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF в настоящее время оценивается в 31.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.40% и USD. Отслеживайте движения AINT на графике в реальном времени.
Как купить акции AINT?
Вы можете купить акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) по текущей цене 31.31. Ордера обычно размещаются около 31.31 или 31.61, тогда как 10 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AINT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AINT?
Инвестирование в FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 33.03 и текущей цены 31.31. Многие сравнивают 0.26% и 31.83% перед размещением ордеров на 31.31 или 31.61. Изучайте ежедневные изменения цены AINT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Самая высокая цена FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 33.03, сравнение с 28.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?
Самая низкая цена FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 31.31 и 23.75 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AINT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AINT?
В прошлом FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.56 и 21.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.56
- Open
- 31.23
- Bid
- 31.31
- Ask
- 31.61
- Low
- 31.23
- High
- 31.31
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 9.63%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 31.83%
- Годовое изменение
- 21.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%