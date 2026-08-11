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AINT: FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF

31.31 USD 2.75 (9.63%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AINT за сегодня изменился на 9.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.23, а максимальная — 31.31.

Следите за динамикой FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AINT сегодня?

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) сегодня оценивается на уровне 31.31. Инструмент торгуется в пределах 31.23 - 31.31, вчерашнее закрытие составило 28.56, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AINT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF в настоящее время оценивается в 31.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.40% и USD. Отслеживайте движения AINT на графике в реальном времени.

Как купить акции AINT?

Вы можете купить акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) по текущей цене 31.31. Ордера обычно размещаются около 31.31 или 31.61, тогда как 10 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AINT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AINT?

Инвестирование в FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 33.03 и текущей цены 31.31. Многие сравнивают 0.26% и 31.83% перед размещением ордеров на 31.31 или 31.61. Изучайте ежедневные изменения цены AINT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

Самая высокая цена FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 33.03, сравнение с 28.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF?

Самая низкая цена FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AINT) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 31.31 и 23.75 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AINT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AINT?

В прошлом FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.56 и 21.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.23 31.31
Годовой диапазон
23.75 33.03
Предыдущее закрытие
28.56
Open
31.23
Bid
31.31
Ask
31.61
Low
31.23
High
31.31
Объем
10
Дневное изменение
9.63%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
31.83%
Годовое изменение
21.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%