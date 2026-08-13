AINT股票今天的价格是多少？ FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票今天的定价为31.31。它在31.31 - 31.31范围内交易，昨天的收盘价为31.31，交易量达到1。AINT的实时价格图表显示了这些更新。

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票是否支付股息？ FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF目前的价值为31.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.40%和USD。实时查看图表以跟踪AINT走势。

如何购买AINT股票？ 您可以以31.31的当前价格购买FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票。订单通常设置在31.31或31.61附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AINT的实时图表更新。

如何投资AINT股票？ 投资FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF需要考虑年度范围23.75 - 33.03和当前价格31.31。许多人在以31.31或31.61下订单之前，会比较0.26%和。实时查看AINT价格图表，了解每日变化。

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF的最高价格是33.03。在23.75 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF的绩效。

FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF股票的最低价格是多少？ FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF（AINT）的最低价格为23.75。将其与当前的31.31和23.75 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。