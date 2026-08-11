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AIFD: TCW Artificial Intelligence ETF

52.38 USD 0.14 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIFD за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.23, а максимальная — 52.90.

Следите за динамикой TCW Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIFD сегодня?

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) сегодня оценивается на уровне 52.38. Инструмент торгуется в пределах 52.23 - 52.90, вчерашнее закрытие составило 52.24, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIFD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Artificial Intelligence ETF?

TCW Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 52.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.83% и USD. Отслеживайте движения AIFD на графике в реальном времени.

Как купить акции AIFD?

Вы можете купить акции TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) по текущей цене 52.38. Ордера обычно размещаются около 52.38 или 52.68, тогда как 53 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIFD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIFD?

Инвестирование в TCW Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 36.22 - 57.80 и текущей цены 52.38. Многие сравнивают 7.78% и 34.17% перед размещением ордеров на 52.38 или 52.68. Изучайте ежедневные изменения цены AIFD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TCW Artificial Intelligence ETF?

Самая высокая цена TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) за последний год составила 57.80. Акции заметно колебались в пределах 36.22 - 57.80, сравнение с 52.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TCW Artificial Intelligence ETF?

Самая низкая цена TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) за год составила 36.22. Сравнение с текущими 52.38 и 36.22 - 57.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIFD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIFD?

В прошлом TCW Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.24 и 33.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.23 52.90
Годовой диапазон
36.22 57.80
Предыдущее закрытие
52.24
Open
52.63
Bid
52.38
Ask
52.68
Low
52.23
High
52.90
Объем
53
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
7.78%
6-месячное изменение
34.17%
Годовое изменение
33.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%