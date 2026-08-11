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AIFD: TCW Artificial Intelligence ETF
Курс AIFD за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.23, а максимальная — 52.90.
Следите за динамикой TCW Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIFD сегодня?
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) сегодня оценивается на уровне 52.38. Инструмент торгуется в пределах 52.23 - 52.90, вчерашнее закрытие составило 52.24, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TCW Artificial Intelligence ETF?
TCW Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 52.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.83% и USD. Отслеживайте движения AIFD на графике в реальном времени.
Как купить акции AIFD?
Вы можете купить акции TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) по текущей цене 52.38. Ордера обычно размещаются около 52.38 или 52.68, тогда как 53 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIFD?
Инвестирование в TCW Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 36.22 - 57.80 и текущей цены 52.38. Многие сравнивают 7.78% и 34.17% перед размещением ордеров на 52.38 или 52.68. Изучайте ежедневные изменения цены AIFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TCW Artificial Intelligence ETF?
Самая высокая цена TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) за последний год составила 57.80. Акции заметно колебались в пределах 36.22 - 57.80, сравнение с 52.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TCW Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TCW Artificial Intelligence ETF?
Самая низкая цена TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) за год составила 36.22. Сравнение с текущими 52.38 и 36.22 - 57.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIFD?
В прошлом TCW Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.24 и 33.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.24
- Open
- 52.63
- Bid
- 52.38
- Ask
- 52.68
- Low
- 52.23
- High
- 52.90
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 7.78%
- 6-месячное изменение
- 34.17%
- Годовое изменение
- 33.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%