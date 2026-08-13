AIFD: TCW Artificial Intelligence ETF
今日AIFD汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点52.24和高点52.72进行交易。
关注TCW Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AIFD股票今天的价格是多少？
TCW Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为52.24。它在52.24 - 52.72范围内交易，昨天的收盘价为52.38，交易量达到9。AIFD的实时价格图表显示了这些更新。
TCW Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？
TCW Artificial Intelligence ETF目前的价值为52.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.47%和USD。实时查看图表以跟踪AIFD走势。
如何购买AIFD股票？
您可以以52.24的当前价格购买TCW Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在52.24或52.54附近，而9和-0.68%显示市场活动。立即关注AIFD的实时图表更新。
如何投资AIFD股票？
投资TCW Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围36.22 - 57.80和当前价格52.24。许多人在以52.24或52.54下订单之前，会比较7.49%和。实时查看AIFD价格图表，了解每日变化。
TCW Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TCW Artificial Intelligence ETF的最高价格是57.80。在36.22 - 57.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Artificial Intelligence ETF的绩效。
TCW Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？
TCW Artificial Intelligence ETF（AIFD）的最低价格为36.22。将其与当前的52.24和36.22 - 57.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIFD股票是什么时候拆分的？
TCW Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.38和33.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.38
- 开盘价
- 52.60
- 卖价
- 52.24
- 买价
- 52.54
- 最低价
- 52.24
- 最高价
- 52.72
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 7.49%
- 6个月变化
- 33.81%
- 年变化
- 33.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%