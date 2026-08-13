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AIFD: TCW Artificial Intelligence ETF

52.24 USD 0.14 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIFD汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点52.24和高点52.72进行交易。

关注TCW Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIFD股票今天的价格是多少？

TCW Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为52.24。它在52.24 - 52.72范围内交易，昨天的收盘价为52.38，交易量达到9。AIFD的实时价格图表显示了这些更新。

TCW Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？

TCW Artificial Intelligence ETF目前的价值为52.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.47%和USD。实时查看图表以跟踪AIFD走势。

如何购买AIFD股票？

您可以以52.24的当前价格购买TCW Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在52.24或52.54附近，而9和-0.68%显示市场活动。立即关注AIFD的实时图表更新。

如何投资AIFD股票？

投资TCW Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围36.22 - 57.80和当前价格52.24。许多人在以52.24或52.54下订单之前，会比较7.49%和。实时查看AIFD价格图表，了解每日变化。

TCW Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TCW Artificial Intelligence ETF的最高价格是57.80。在36.22 - 57.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TCW Artificial Intelligence ETF的绩效。

TCW Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？

TCW Artificial Intelligence ETF（AIFD）的最低价格为36.22。将其与当前的52.24和36.22 - 57.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIFD股票是什么时候拆分的？

TCW Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.38和33.47%中可见。

日范围
52.24 52.72
年范围
36.22 57.80
前一天收盘价
52.38
开盘价
52.60
卖价
52.24
买价
52.54
最低价
52.24
最高价
52.72
交易量
9
日变化
-0.27%
月变化
7.49%
6个月变化
33.81%
年变化
33.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%