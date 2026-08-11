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AIDX: 20
Курс AIDX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.44, а максимальная — 0.47.
Следите за динамикой 20. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIDX сегодня?
20 (AIDX) сегодня оценивается на уровне 0.46. Инструмент торгуется в пределах 0.44 - 0.47, вчерашнее закрытие составило 0.46, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 20?
20 в настоящее время оценивается в 0.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -99.08% и USD. Отслеживайте движения AIDX на графике в реальном времени.
Как купить акции AIDX?
Вы можете купить акции 20 (AIDX) по текущей цене 0.46. Ордера обычно размещаются около 0.46 или 0.76, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIDX?
Инвестирование в 20 предполагает учет годового диапазона 0.40 - 50.00 и текущей цены 0.46. Многие сравнивают 2.22% и -86.93% перед размещением ордеров на 0.46 или 0.76. Изучайте ежедневные изменения цены AIDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 20?
Самая высокая цена 20 (AIDX) за последний год составила 50.00. Акции заметно колебались в пределах 0.40 - 50.00, сравнение с 0.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 20 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 20?
Самая низкая цена 20 (AIDX) за год составила 0.40. Сравнение с текущими 0.46 и 0.40 - 50.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIDX?
В прошлом 20 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.46 и -99.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.46
- Open
- 0.46
- Bid
- 0.46
- Ask
- 0.76
- Low
- 0.44
- High
- 0.47
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- -86.93%
- Годовое изменение
- -99.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%