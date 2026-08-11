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AIDX: 20

0.46 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIDX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.44, а максимальная — 0.47.

Следите за динамикой 20. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIDX сегодня?

20 (AIDX) сегодня оценивается на уровне 0.46. Инструмент торгуется в пределах 0.44 - 0.47, вчерашнее закрытие составило 0.46, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 20?

20 в настоящее время оценивается в 0.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -99.08% и USD. Отслеживайте движения AIDX на графике в реальном времени.

Как купить акции AIDX?

Вы можете купить акции 20 (AIDX) по текущей цене 0.46. Ордера обычно размещаются около 0.46 или 0.76, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIDX?

Инвестирование в 20 предполагает учет годового диапазона 0.40 - 50.00 и текущей цены 0.46. Многие сравнивают 2.22% и -86.93% перед размещением ордеров на 0.46 или 0.76. Изучайте ежедневные изменения цены AIDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 20?

Самая высокая цена 20 (AIDX) за последний год составила 50.00. Акции заметно колебались в пределах 0.40 - 50.00, сравнение с 0.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 20 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 20?

Самая низкая цена 20 (AIDX) за год составила 0.40. Сравнение с текущими 0.46 и 0.40 - 50.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIDX?

В прошлом 20 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.46 и -99.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.44 0.47
Годовой диапазон
0.40 50.00
Предыдущее закрытие
0.46
Open
0.46
Bid
0.46
Ask
0.76
Low
0.44
High
0.47
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
-86.93%
Годовое изменение
-99.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%