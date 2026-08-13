AIDX: 20
今日AIDX汇率已更改-4.35%。当日，交易品种以低点0.44和高点0.46进行交易。
关注20动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AIDX股票今天的价格是多少？
20股票今天的定价为0.44。它在0.44 - 0.46范围内交易，昨天的收盘价为0.46，交易量达到76。AIDX的实时价格图表显示了这些更新。
20股票是否支付股息？
20目前的价值为0.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-99.12%和USD。实时查看图表以跟踪AIDX走势。
如何购买AIDX股票？
您可以以0.44的当前价格购买20股票。订单通常设置在0.44或0.74附近，而76和-4.35%显示市场活动。立即关注AIDX的实时图表更新。
如何投资AIDX股票？
投资20需要考虑年度范围0.40 - 50.00和当前价格0.44。许多人在以0.44或0.74下订单之前，会比较-2.22%和。实时查看AIDX价格图表，了解每日变化。
20股票的最高价格是多少？
在过去一年中，20的最高价格是50.00。在0.40 - 50.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪20的绩效。
20股票的最低价格是多少？
20（AIDX）的最低价格为0.40。将其与当前的0.44和0.40 - 50.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIDX股票是什么时候拆分的？
20历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.46和-99.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.46
- 开盘价
- 0.46
- 卖价
- 0.44
- 买价
- 0.74
- 最低价
- 0.44
- 最高价
- 0.46
- 交易量
- 76
- 日变化
- -4.35%
- 月变化
- -2.22%
- 6个月变化
- -87.50%
- 年变化
- -99.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%