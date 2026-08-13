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AIDX: 20

0.44 USD 0.02 (4.35%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIDX汇率已更改-4.35%。当日，交易品种以低点0.44和高点0.46进行交易。

关注20动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIDX股票今天的价格是多少？

20股票今天的定价为0.44。它在0.44 - 0.46范围内交易，昨天的收盘价为0.46，交易量达到76。AIDX的实时价格图表显示了这些更新。

20股票是否支付股息？

20目前的价值为0.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-99.12%和USD。实时查看图表以跟踪AIDX走势。

如何购买AIDX股票？

您可以以0.44的当前价格购买20股票。订单通常设置在0.44或0.74附近，而76和-4.35%显示市场活动。立即关注AIDX的实时图表更新。

如何投资AIDX股票？

投资20需要考虑年度范围0.40 - 50.00和当前价格0.44。许多人在以0.44或0.74下订单之前，会比较-2.22%和。实时查看AIDX价格图表，了解每日变化。

20股票的最高价格是多少？

在过去一年中，20的最高价格是50.00。在0.40 - 50.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪20的绩效。

20股票的最低价格是多少？

20（AIDX）的最低价格为0.40。将其与当前的0.44和0.40 - 50.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIDX股票是什么时候拆分的？

20历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.46和-99.12%中可见。

日范围
0.44 0.46
年范围
0.40 50.00
前一天收盘价
0.46
开盘价
0.46
卖价
0.44
买价
0.74
最低价
0.44
最高价
0.46
交易量
76
日变化
-4.35%
月变化
-2.22%
6个月变化
-87.50%
年变化
-99.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%