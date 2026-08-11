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AGPU: Axe Compute Inc

8.41 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGPU за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.69.

Следите за динамикой Axe Compute Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGPU сегодня?

Axe Compute Inc (AGPU) сегодня оценивается на уровне 8.41. Инструмент торгуется в пределах 8.25 - 8.69, вчерашнее закрытие составило 8.40, а торговый объем достиг 289. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGPU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axe Compute Inc?

Axe Compute Inc в настоящее время оценивается в 8.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.78% и USD. Отслеживайте движения AGPU на графике в реальном времени.

Как купить акции AGPU?

Вы можете купить акции Axe Compute Inc (AGPU) по текущей цене 8.41. Ордера обычно размещаются около 8.41 или 8.71, тогда как 289 и -1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGPU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGPU?

Инвестирование в Axe Compute Inc предполагает учет годового диапазона 1.04 - 10.86 и текущей цены 8.41. Многие сравнивают -0.71% и 349.73% перед размещением ордеров на 8.41 или 8.71. Изучайте ежедневные изменения цены AGPU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Axe Compute Inc?

Самая высокая цена Axe Compute Inc (AGPU) за последний год составила 10.86. Акции заметно колебались в пределах 1.04 - 10.86, сравнение с 8.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axe Compute Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Axe Compute Inc?

Самая низкая цена Axe Compute Inc (AGPU) за год составила 1.04. Сравнение с текущими 8.41 и 1.04 - 10.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGPU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGPU?

В прошлом Axe Compute Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.40 и 38.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.25 8.69
Годовой диапазон
1.04 10.86
Предыдущее закрытие
8.40
Open
8.50
Bid
8.41
Ask
8.71
Low
8.25
High
8.69
Объем
289
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
-0.71%
6-месячное изменение
349.73%
Годовое изменение
38.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%