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AGPU: Axe Compute Inc
Курс AGPU за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.69.
Следите за динамикой Axe Compute Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGPU сегодня?
Axe Compute Inc (AGPU) сегодня оценивается на уровне 8.41. Инструмент торгуется в пределах 8.25 - 8.69, вчерашнее закрытие составило 8.40, а торговый объем достиг 289. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGPU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axe Compute Inc?
Axe Compute Inc в настоящее время оценивается в 8.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.78% и USD. Отслеживайте движения AGPU на графике в реальном времени.
Как купить акции AGPU?
Вы можете купить акции Axe Compute Inc (AGPU) по текущей цене 8.41. Ордера обычно размещаются около 8.41 или 8.71, тогда как 289 и -1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGPU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGPU?
Инвестирование в Axe Compute Inc предполагает учет годового диапазона 1.04 - 10.86 и текущей цены 8.41. Многие сравнивают -0.71% и 349.73% перед размещением ордеров на 8.41 или 8.71. Изучайте ежедневные изменения цены AGPU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Axe Compute Inc?
Самая высокая цена Axe Compute Inc (AGPU) за последний год составила 10.86. Акции заметно колебались в пределах 1.04 - 10.86, сравнение с 8.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axe Compute Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Axe Compute Inc?
Самая низкая цена Axe Compute Inc (AGPU) за год составила 1.04. Сравнение с текущими 8.41 и 1.04 - 10.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGPU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGPU?
В прошлом Axe Compute Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.40 и 38.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.40
- Open
- 8.50
- Bid
- 8.41
- Ask
- 8.71
- Low
- 8.25
- High
- 8.69
- Объем
- 289
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -0.71%
- 6-месячное изменение
- 349.73%
- Годовое изменение
- 38.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%