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AGPU: Axe Compute Inc

8.01 USD 0.40 (4.76%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGPU汇率已更改-4.76%。当日，交易品种以低点7.73和高点8.52进行交易。

关注Axe Compute Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AGPU股票今天的价格是多少？

Axe Compute Inc股票今天的定价为8.01。它在7.73 - 8.52范围内交易，昨天的收盘价为8.41，交易量达到287。AGPU的实时价格图表显示了这些更新。

Axe Compute Inc股票是否支付股息？

Axe Compute Inc目前的价值为8.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.18%和USD。实时查看图表以跟踪AGPU走势。

如何购买AGPU股票？

您可以以8.01的当前价格购买Axe Compute Inc股票。订单通常设置在8.01或8.31附近，而287和-5.99%显示市场活动。立即关注AGPU的实时图表更新。

如何投资AGPU股票？

投资Axe Compute Inc需要考虑年度范围1.04 - 10.86和当前价格8.01。许多人在以8.01或8.31下订单之前，会比较-5.43%和。实时查看AGPU价格图表，了解每日变化。

Axe Compute Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Axe Compute Inc的最高价格是10.86。在1.04 - 10.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Axe Compute Inc的绩效。

Axe Compute Inc股票的最低价格是多少？

Axe Compute Inc（AGPU）的最低价格为1.04。将其与当前的8.01和1.04 - 10.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGPU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGPU股票是什么时候拆分的？

Axe Compute Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.41和32.18%中可见。

日范围
7.73 8.52
年范围
1.04 10.86
前一天收盘价
8.41
开盘价
8.52
卖价
8.01
买价
8.31
最低价
7.73
最高价
8.52
交易量
287
日变化
-4.76%
月变化
-5.43%
6个月变化
328.34%
年变化
32.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%