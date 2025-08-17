КотировкиРазделы
Валюты / AGNC
AGNC: AGNC Investment Corp

10.13 USD 0.06 (0.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGNC за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.23.

Следите за динамикой AGNC Investment Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.09 10.23
Годовой диапазон
7.85 10.63
Предыдущее закрытие
10.19
Open
10.19
Bid
10.13
Ask
10.43
Low
10.09
High
10.23
Объем
11.064 K
Дневное изменение
-0.59%
Месячное изменение
4.97%
6-месячное изменение
6.18%
Годовое изменение
-3.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.