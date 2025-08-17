Валюты / AGNC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGNC: AGNC Investment Corp
10.13 USD 0.06 (0.59%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGNC за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.23.
Следите за динамикой AGNC Investment Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGNC
- Want to Earn a Safe 10.5% Annual Yield and Be Paid Monthly? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks.
- Preferreds Weekly Review: AGNC Follows NLY With A Fixed-Rate Offering
- AGNC: Forget The Common Shares. Buy The Preferreds (NASDAQ:AGNC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Wall Street Analysts See AGNC Investment (AGNC) as a Buy: Should You Invest?
- Cramer Won't Buy UnitedHealth Under Probe, But Says Some Think 'The Worst Is Over' - AGNC Investment (NASDAQ:AGNC), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Federal Realty
- 14% Yield, Paid Monthly: AGNC (NASDAQ:AGNC)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- AGNC Investment prices $300 million depositary shares offering
- AGNC Investment: Excited For The Future After Fed Chair Powell's Jackson Hole Address
- Annaly Jumps 20.6% in a Year: How to Approach the Stock Now?
- AGNC vs. STWD: Which High-Yield REIT Delivers Better Stability?
- Is AGNC Investment Stock a Buy Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Could Buying AGNC Investment Stock Today Set You Up for Life?
- Want an Extra $1,000 in Annual Dividend Payments? Invest $9,700 in These 2 Ultra-High-Yield Stocks.
- Annaly (NLY) Down 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Earnings call transcript: AGNC Investment sees negative Q2 2025 economic return
- AGNC Investment (AGNC) Up 2.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Two Harbors: A Costly Court Loss, But A Contrarian Play? (NYSE:TWO)
- Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Realty Income
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
Дневной диапазон
10.09 10.23
Годовой диапазон
7.85 10.63
- Предыдущее закрытие
- 10.19
- Open
- 10.19
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.09
- High
- 10.23
- Объем
- 11.064 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 4.97%
- 6-месячное изменение
- 6.18%
- Годовое изменение
- -3.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.