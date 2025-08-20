Währungen / AGNC
AGNC: AGNC Investment Corp
10.10 USD 0.11 (1.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGNC hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.08 bis zu einem Hoch von 10.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die AGNC Investment Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.08 10.23
Jahresspanne
7.85 10.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.21
- Eröffnung
- 10.20
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Tief
- 10.08
- Hoch
- 10.23
- Volumen
- 12.305 K
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 4.66%
- 6-Monatsänderung
- 5.87%
- Jahresänderung
- -3.44%
