Курс AGMI за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.84, а максимальная — 73.96.

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