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AGMI: Themes Silver Miners ETF
Курс AGMI за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.84, а максимальная — 73.96.
Следите за динамикой Themes Silver Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGMI сегодня?
Themes Silver Miners ETF (AGMI) сегодня оценивается на уровне 73.96. Инструмент торгуется в пределах 72.84 - 73.96, вчерашнее закрытие составило 71.58, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Silver Miners ETF?
Themes Silver Miners ETF в настоящее время оценивается в 73.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 69.32% и USD. Отслеживайте движения AGMI на графике в реальном времени.
Как купить акции AGMI?
Вы можете купить акции Themes Silver Miners ETF (AGMI) по текущей цене 73.96. Ордера обычно размещаются около 73.96 или 74.26, тогда как 2 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGMI?
Инвестирование в Themes Silver Miners ETF предполагает учет годового диапазона 43.68 - 91.80 и текущей цены 73.96. Многие сравнивают 23.66% и -17.57% перед размещением ордеров на 73.96 или 74.26. Изучайте ежедневные изменения цены AGMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Silver Miners ETF?
Самая высокая цена Themes Silver Miners ETF (AGMI) за последний год составила 91.80. Акции заметно колебались в пределах 43.68 - 91.80, сравнение с 71.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Silver Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Silver Miners ETF?
Самая низкая цена Themes Silver Miners ETF (AGMI) за год составила 43.68. Сравнение с текущими 73.96 и 43.68 - 91.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGMI?
В прошлом Themes Silver Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.58 и 69.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.58
- Open
- 72.84
- Bid
- 73.96
- Ask
- 74.26
- Low
- 72.84
- High
- 73.96
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 3.32%
- Месячное изменение
- 23.66%
- 6-месячное изменение
- -17.57%
- Годовое изменение
- 69.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%