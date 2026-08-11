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AGMI: Themes Silver Miners ETF

73.96 USD 2.38 (3.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGMI за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.84, а максимальная — 73.96.

Следите за динамикой Themes Silver Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGMI сегодня?

Themes Silver Miners ETF (AGMI) сегодня оценивается на уровне 73.96. Инструмент торгуется в пределах 72.84 - 73.96, вчерашнее закрытие составило 71.58, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Silver Miners ETF?

Themes Silver Miners ETF в настоящее время оценивается в 73.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 69.32% и USD. Отслеживайте движения AGMI на графике в реальном времени.

Как купить акции AGMI?

Вы можете купить акции Themes Silver Miners ETF (AGMI) по текущей цене 73.96. Ордера обычно размещаются около 73.96 или 74.26, тогда как 2 и 1.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGMI?

Инвестирование в Themes Silver Miners ETF предполагает учет годового диапазона 43.68 - 91.80 и текущей цены 73.96. Многие сравнивают 23.66% и -17.57% перед размещением ордеров на 73.96 или 74.26. Изучайте ежедневные изменения цены AGMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Silver Miners ETF?

Самая высокая цена Themes Silver Miners ETF (AGMI) за последний год составила 91.80. Акции заметно колебались в пределах 43.68 - 91.80, сравнение с 71.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Silver Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Silver Miners ETF?

Самая низкая цена Themes Silver Miners ETF (AGMI) за год составила 43.68. Сравнение с текущими 73.96 и 43.68 - 91.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGMI?

В прошлом Themes Silver Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.58 и 69.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.84 73.96
Годовой диапазон
43.68 91.80
Предыдущее закрытие
71.58
Open
72.84
Bid
73.96
Ask
74.26
Low
72.84
High
73.96
Объем
2
Дневное изменение
3.32%
Месячное изменение
23.66%
6-месячное изменение
-17.57%
Годовое изменение
69.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%