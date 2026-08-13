AGMI: Themes Silver Miners ETF
今日AGMI汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点73.74和高点73.74进行交易。
关注Themes Silver Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AGMI股票今天的价格是多少？
Themes Silver Miners ETF股票今天的定价为73.74。它在73.74 - 73.74范围内交易，昨天的收盘价为73.96，交易量达到1。AGMI的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Silver Miners ETF股票是否支付股息？
Themes Silver Miners ETF目前的价值为73.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注68.82%和USD。实时查看图表以跟踪AGMI走势。
如何购买AGMI股票？
您可以以73.74的当前价格购买Themes Silver Miners ETF股票。订单通常设置在73.74或74.04附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AGMI的实时图表更新。
如何投资AGMI股票？
投资Themes Silver Miners ETF需要考虑年度范围43.68 - 91.80和当前价格73.74。许多人在以73.74或74.04下订单之前，会比较23.29%和。实时查看AGMI价格图表，了解每日变化。
Themes Silver Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Silver Miners ETF的最高价格是91.80。在43.68 - 91.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Silver Miners ETF的绩效。
Themes Silver Miners ETF股票的最低价格是多少？
Themes Silver Miners ETF（AGMI）的最低价格为43.68。将其与当前的73.74和43.68 - 91.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGMI股票是什么时候拆分的？
Themes Silver Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.96和68.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.96
- 开盘价
- 73.74
- 卖价
- 73.74
- 买价
- 74.04
- 最低价
- 73.74
- 最高价
- 73.74
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 23.29%
- 6个月变化
- -17.81%
- 年变化
- 68.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%