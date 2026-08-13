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AGMI: Themes Silver Miners ETF

73.74 USD 0.22 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGMI汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点73.74和高点73.74进行交易。

关注Themes Silver Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGMI股票今天的价格是多少？

Themes Silver Miners ETF股票今天的定价为73.74。它在73.74 - 73.74范围内交易，昨天的收盘价为73.96，交易量达到1。AGMI的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Silver Miners ETF股票是否支付股息？

Themes Silver Miners ETF目前的价值为73.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注68.82%和USD。实时查看图表以跟踪AGMI走势。

如何购买AGMI股票？

您可以以73.74的当前价格购买Themes Silver Miners ETF股票。订单通常设置在73.74或74.04附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AGMI的实时图表更新。

如何投资AGMI股票？

投资Themes Silver Miners ETF需要考虑年度范围43.68 - 91.80和当前价格73.74。许多人在以73.74或74.04下订单之前，会比较23.29%和。实时查看AGMI价格图表，了解每日变化。

Themes Silver Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Silver Miners ETF的最高价格是91.80。在43.68 - 91.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Silver Miners ETF的绩效。

Themes Silver Miners ETF股票的最低价格是多少？

Themes Silver Miners ETF（AGMI）的最低价格为43.68。将其与当前的73.74和43.68 - 91.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGMI股票是什么时候拆分的？

Themes Silver Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.96和68.82%中可见。

日范围
73.74 73.74
年范围
43.68 91.80
前一天收盘价
73.96
开盘价
73.74
卖价
73.74
买价
74.04
最低价
73.74
最高价
73.74
交易量
1
日变化
-0.30%
月变化
23.29%
6个月变化
-17.81%
年变化
68.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%