AGMI股票今天的价格是多少？ Themes Silver Miners ETF股票今天的定价为73.74。它在73.74 - 73.74范围内交易，昨天的收盘价为73.96，交易量达到1。AGMI的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Silver Miners ETF股票是否支付股息？ Themes Silver Miners ETF目前的价值为73.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注68.82%和USD。实时查看图表以跟踪AGMI走势。

如何购买AGMI股票？ 您可以以73.74的当前价格购买Themes Silver Miners ETF股票。订单通常设置在73.74或74.04附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AGMI的实时图表更新。

如何投资AGMI股票？ 投资Themes Silver Miners ETF需要考虑年度范围43.68 - 91.80和当前价格73.74。许多人在以73.74或74.04下订单之前，会比较23.29%和。实时查看AGMI价格图表，了解每日变化。

Themes Silver Miners ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes Silver Miners ETF的最高价格是91.80。在43.68 - 91.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Silver Miners ETF的绩效。

Themes Silver Miners ETF股票的最低价格是多少？ Themes Silver Miners ETF（AGMI）的最低价格为43.68。将其与当前的73.74和43.68 - 91.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。