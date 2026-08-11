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AGMB: AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one

15.00 USD 0.50 (3.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGMB за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.64, а максимальная — 15.44.

Следите за динамикой AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGMB сегодня?

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) сегодня оценивается на уровне 15.00. Инструмент торгуется в пределах 13.64 - 15.44, вчерашнее закрытие составило 14.50, а торговый объем достиг 288. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one в настоящее время оценивается в 15.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.04% и USD. Отслеживайте движения AGMB на графике в реальном времени.

Как купить акции AGMB?

Вы можете купить акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) по текущей цене 15.00. Ордера обычно размещаются около 15.00 или 15.30, тогда как 288 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGMB?

Инвестирование в AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one предполагает учет годового диапазона 8.75 - 17.82 и текущей цены 15.00. Многие сравнивают 18.76% и -6.25% перед размещением ордеров на 15.00 или 15.30. Изучайте ежедневные изменения цены AGMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?

Самая высокая цена AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) за последний год составила 17.82. Акции заметно колебались в пределах 8.75 - 17.82, сравнение с 14.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?

Самая низкая цена AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) за год составила 8.75. Сравнение с текущими 15.00 и 8.75 - 17.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGMB?

В прошлом AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.50 и 2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.64 15.44
Годовой диапазон
8.75 17.82
Предыдущее закрытие
14.50
Open
14.53
Bid
15.00
Ask
15.30
Low
13.64
High
15.44
Объем
288
Дневное изменение
3.45%
Месячное изменение
18.76%
6-месячное изменение
-6.25%
Годовое изменение
2.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%