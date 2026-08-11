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AGMB: AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one
Курс AGMB за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.64, а максимальная — 15.44.
Следите за динамикой AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGMB сегодня?
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) сегодня оценивается на уровне 15.00. Инструмент торгуется в пределах 13.64 - 15.44, вчерашнее закрытие составило 14.50, а торговый объем достиг 288. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one в настоящее время оценивается в 15.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.04% и USD. Отслеживайте движения AGMB на графике в реальном времени.
Как купить акции AGMB?
Вы можете купить акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) по текущей цене 15.00. Ордера обычно размещаются около 15.00 или 15.30, тогда как 288 и 3.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGMB?
Инвестирование в AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one предполагает учет годового диапазона 8.75 - 17.82 и текущей цены 15.00. Многие сравнивают 18.76% и -6.25% перед размещением ордеров на 15.00 или 15.30. Изучайте ежедневные изменения цены AGMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?
Самая высокая цена AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) за последний год составила 17.82. Акции заметно колебались в пределах 8.75 - 17.82, сравнение с 14.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one?
Самая низкая цена AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one (AGMB) за год составила 8.75. Сравнение с текущими 15.00 и 8.75 - 17.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGMB?
В прошлом AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.50 и 2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.50
- Open
- 14.53
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 13.64
- High
- 15.44
- Объем
- 288
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 18.76%
- 6-месячное изменение
- -6.25%
- Годовое изменение
- 2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%